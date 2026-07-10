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影／颱風夜逃逸越南移工酒駕 派出所前撞倒4車逃逸火速被逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

巴威颱風持續逼近，基隆市區今晚有風及小雨，人車已明顯減少，今晚6點多，33歲黎姓越南籍逃逸移工，涉嫌酒駕失控撞倒路邊4輛機車後逃逸，警方趕至圍捕到案，發現全身酒味，酒測值0.85 mg/L，詢後將依公共危險、入出國及移民法等罪嫌移送法辦。

市警第一分局調查，黎姓逃逸移工今天下午2時開始喝啤酒，後來酒駕上路，在忠二路逆向亂竄，在轉彎過程中撞上停放在超商前的4輛機車，地點就在忠二路派出所附近。

警方獲報趕至地毯式搜尋，沒多久攔下涉案的銀色轎車，酒測值0.85 mg/L。警方問他為何颱風天還喝酒？黎男渾身散發濃厚酒氣，他表示下午有喝了多瓶啤酒，要回去。

基隆市警察局第一分局分局長温基興表示，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全，尤其肇事後逃逸更屬漠視法紀之行為。警方對於酒駕及危險駕駛秉持「零容忍」態度，將持續強化巡邏攔查及交通執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、搭乘大眾運輸或指定駕駛，共同維護安全、友善的交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

颱風夜逃逸越南移工酒駕，派出所前撞倒4車逃逸火速被逮。記者游明煌／翻攝
颱風夜逃逸越南移工酒駕，派出所前撞倒4車逃逸火速被逮。記者游明煌／翻攝

颱風夜逃逸越南移工酒駕，派出所前撞倒4車逃逸火速被逮。記者游明煌／翻攝
颱風夜逃逸越南移工酒駕，派出所前撞倒4車逃逸火速被逮。記者游明煌／翻攝

酒駕 移工 越南 派出所

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