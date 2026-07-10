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傻眼！婦騎車違規停平交道 見火車靠近緊急推開欄杆鑽過去
桃園中壢昨天有一名婦人騎車經過平交道時，竟沒有在柵欄外的安全範圍內，停等火車經過，反而停在平交道內，原本還想等柵欄升起後再走，但看到區間車越來越靠近，趕緊將柵欄往上推鑽過去，火車司機緊急放慢速度，避免發生意外。鐵路警察局表示，將依規定舉發行為人。
昨天有民眾拍下，一名騎乘機車的婦人，在火車即將行駛經過元智大學附近的平交道時，沒有依照規定，在柵欄外的安全停等區等候，居然是在軌道內停等，看到區間車逐漸行駛接近，伸手將欄杆抬起趕快穿越，火車司機發現異樣後，也讓列車放慢速度，避免發生意外，婦人此舉也讓當時在現場的民眾相當傻眼。
鐵路警察局台北分局表示，有關網友貼文一案，分局迄今尚未接獲民眾檢舉及相關報案，刻正調閱平交道影像釐清，確認違規車號後，將依違反道交條例第54條第1項第3款於鐵路平交道臨時停車逕行舉發。
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