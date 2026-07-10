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女出售手機變拉扯 男稱接電測試再匯款遭攔

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區永吉路一處巷弄，2日深夜發生網路交易糾紛，高姓女子在社群平台刊登手機出售訊息，與黃姓男子相約面交，交易金額1萬多元。高女先將手機交給黃男查看，黃男表示要回機車旁接電測試後再匯款，高女擔心手機遭帶離視線，當場拒絕，雙方爆發爭執及拉扯。

相關畫面近日在網路流傳，賣家攔下要離開的男子後發生拉扯；信義警分局今天表示，警方7月2日晚間11時許接獲報案，立即派員到場處理。

警方了解，高女與黃男原本約定面交手機，黃男取得手機查看後，表示要返回機車接電測試再付款；高女認為款項尚未入帳，不願讓手機離開視線，雙方爭執。拉扯過程中，高女手、腳擦挫傷，隨後報警處理。

員警介入，黃男當場將手機返還高女，高女事後對黃男提出詐欺、傷害告訴，警方依規定受理。

警方提醒，網路交易高價商品應選擇超商、派出所周邊或有監視器的公開場所面交，並確認款項實際入帳後再交付商品，不要輕信對方以測試、提款、轉帳或拿配件為由，將商品帶離視線。

黃姓男子（白衣者）因手機網購交易與人發生爭執，導致警方介入。記者廖炳棋／翻攝
黃姓男子（白衣者）因手機網購交易與人發生爭執，導致警方介入。記者廖炳棋／翻攝

台北市 警察 手機

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