「蠻橫霸道」砂石車大軍違規左轉對向嚇傻 警方要罰了

有網友在Treads 貼出影片，屏東縣九如鄉台3線九如路段昨天下午1時30分許，5輛砂石車連續從外線車道違規左轉開上九如交流道，囂張行徑讓人傻眼。屏東里港警分局表示，將依各輛車的違規行為採最高開罰，最高3萬6000元以上。

影片中只有直行號誌，卻有5輛砂石車接連從外線車道違規左轉開上九如交流道，面對這群龐然大物，對向原本可以直行的車輛全嚇得不敢走，直到所有砂石車通過後才敢前進。囂張行徑讓PO文「大家看蠻橫、霸道、低俗的大車司機們！歡迎大家一同來檢舉」。

里港警分局獲報後表示，7月9日有數輛大型車於台3線九如路段，未依號誌指示於直行號誌違規左轉駛上九如交流道，部分車輛疑有號牌污穢情形，影響行車安全，將依「道路交通管理處罰條例」逕行舉發。

違規項目包括危險駕駛（迫使他車讓道），處6000元至3萬6000元 罰鍰；違規轉彎（不遵守號誌指示），處900元至1800元 罰鍰；號牌汙穢，處300元至600元罰鍰。

分局統計，今年度1至6月，共取締大型車車輛違規1760件，較去年同期增加199件，其中以不依道路交通標誌線行駛1080件最多，取締號牌污穢86件，亦較去年同期增加。分局表示，警方將持續針對轄區重要路段加強取締，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，共同維護用路安全。