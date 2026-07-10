高雄市警局前機車擦撞 警追200公尺逮肇逃老翁

高雄市警局大門前今天發生機車擦撞事故，72歲吳姓老翁與洪姓女子騎機車左轉，在路口擦撞，吳翁卻逕自騎車離去。保安大隊警衛中隊員警徒步追200公尺攔下吳翁，查辦肇事逃逸罪嫌。

警方表示，今天上午8時35分，吳姓老翁與洪姓女子分別騎機車，沿前金區市中一路要左轉中正四路，2人在路口擦撞，洪女人車倒地，吳翁卻未停車查看，逕自騎車離去。

正在市警局大門執勤的保安警察大隊警衛中隊員警發現事故後，立即上前協助，其中1名員警徒步追趕約200公尺，在中正四路與成功一路口攔下吳翁，並帶返現場交由轄區新興交通分隊處理。

警方表示，保安警察大隊警衛中隊警員王琨能、黃楷諺當時正在市警局大門擔服警衛勤務，聽見路口傳出碰撞聲後立即趕赴查看，黃員先協助指揮交通，避免發生二次事故，並照護倒地的洪女；王員則依洪女指認方向，徒步追趕約200公尺，成功攔下涉嫌肇事逃逸的吳翁。

新興警分局交通分隊到場處理後，經酒測確認雙方均無酒駕情形。洪女僅受輕微擦挫傷，未送醫治療；全案依涉嫌肇事逃逸偵辦。

保安警察大隊提醒，駕駛人發生交通事故後，應立即停車查看傷者狀況，必要時協助報警及通報救護，切勿擅自離開現場，以免觸法。

吳姓老翁與洪姓女子騎機車在市警局前擦撞，警方正繪製事故圖。記者林保光／翻攝