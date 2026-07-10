快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中46歲男向兄討不到錢 半夜燒車棚毀11車...逃4小時落網

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區今天凌晨發生縱火案，46歲黃姓男子因向胞兄要錢不成，竟涉嫌縱火燒住家附近車棚，導致9輛機車、2輛腳踏車焚毀，所幸未造成人員傷亡。警方4小時內在台中火車站廣場，查獲黃嫌，詢後依公共危險、竊盜及家暴法等多項罪嫌移送法辦。

台中市警局太平分局新平派出所所長陳信宇說明，警方在今天凌晨0時27分許獲報，太平區中山路四段巷內有火警」，隨即派遣線上巡邏警力及鑑識人員趕赴現場查處，並同步實施交通疏導與現場管制。火勢由消防員撲滅後，勘查時發現，共造成9輛機車、2輛腳踏車毀損，幸未擴大成災，未造成民眾受傷。

警方調查，本案為縱火案，經員警逐一訪查，查出為46歲的黃姓男子因缺錢花用，返家向胞兄要錢不成，一氣之下，竟至住家附近車棚，涉嫌以打火機及紙張於車棚內縱火騎贓車離去。

警方立即掌握涉案黃嫌行蹤，火速於4小時內在台中火車站前廣場查獲到案，全案依公共危險、毀損、竊盜及家庭暴力防制法等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

太平分局表示，有關家庭紛爭應循理性處理及良善溝通，切勿因一時衝動而觸法，並提醒縱火行為不僅危害公共安全，更可能造成無法挽回的後果，警方對此均將依法嚴辦，以維護市民安全。

台中市太平區今天凌晨發生縱火案，車棚內9輛機車、2輛腳踏車遭焚毀。圖／讀者提供
台中市太平區今天凌晨發生縱火案，車棚內9輛機車、2輛腳踏車遭焚毀。圖／讀者提供

延伸閱讀

台中東勢某大樓1天2火警 警逮縱火犯嫌

談復合爆衝突！男持刀砍傷前女友胞弟 涉殺人未遂送辦

警方傻眼！男子自殘後竟拿生殖器當火種 鄰居車庫慘遭祝融

台中驚悚割喉情殺...差20歲情侶談分手破裂 鐮刀割斷女友氣管慘死

相關新聞

台中摩鐵驚傳命案 27歲男開趴後陳屍房間

台中市西屯區某汽車旅館今上午驚傳命案，警方獲報27歲許姓男子陳屍房間，經查陳事前和友人在旅館內開趴，後來他又自行另開房間睡覺，未料上午退房延遲，業者確認才驚覺他已身亡；警方在許曾開趴房間查獲1小包K他命，另查許男無外力介入跡象，已報檢方相驗釐清死因。

母載女兒屍體自撞路旁機車 警方告知仍堅信「女兒會活過來」

屏東新園鄉昨天發生一起離奇車禍，62歲陳姓女子駕車行經港西村善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙時，發現右前座坐著一名女子已經死亡。經查死者為陳女37歲的女兒，但陳女渾然不覺女兒已經死亡，仍對警察說「女兒會活過來」，相關案情仍待檢警釐清。

台南公布高風險駕駛16人 肇事致死年紀最輕僅17歲

台南市公布第16批高風險駕駛事件，總計16案，其中4名女性，最年輕是17歲未成年，最高齡者72歲，高風險駕駛除了酒駕外，還包括未禮讓行人、貨物裝載不當、轉彎未讓直行、未依標線減速等肇事致人於死。

影／台中46歲男向兄討不到錢 半夜燒車棚毀11車...逃4小時落網

台中市太平區今天凌晨發生縱火案，46歲黃姓男子因向胞兄要錢不成，竟涉嫌縱火燒住家附近車棚，導致9輛機車、2輛腳踏車焚毀，所幸未造成人員傷亡。警方4小時內在台中火車站廣場，查獲黃嫌，詢後依公共危險、竊盜及家暴法等多項罪嫌移送法辦。

誤丟金塊險進焚化爐...台南清潔隊10分鐘找回 「黃金救援」關鍵曝光

台南市一名市民9日晚間誤將裝有金塊的皮包當成垃圾丟進垃圾車，發現後急忙向台南市環保局求助。關廟區清潔隊獲報後立即通知永康垃圾焚化廠啟動協尋，在垃圾尚未倒入垃圾貯坑前，將整車垃圾傾倒至作業平台搜尋，並在廠方及清潔人員協助下，僅花10分鐘便順利找回遺失物，讓失主放下心中大石。

台中東勢某大樓1天2火警 警逮縱火犯嫌

台中市東勢區新豐街1處大樓二度傳出火警，警方調查，白姓男子與樓下住戶有糾紛，涉嫌二度在住戶門口潑汽油、引燃火勢，火勢波及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。