影／台中46歲男向兄討不到錢 半夜燒車棚毀11車...逃4小時落網

台中市太平區今天凌晨發生縱火案，46歲黃姓男子因向胞兄要錢不成，竟涉嫌縱火燒住家附近車棚，導致9輛機車、2輛腳踏車焚毀，所幸未造成人員傷亡。警方4小時內在台中火車站廣場，查獲黃嫌，詢後依公共危險、竊盜及家暴法等多項罪嫌移送法辦。

台中市警局太平分局新平派出所所長陳信宇說明，警方在今天凌晨0時27分許獲報，太平區中山路四段巷內有火警」，隨即派遣線上巡邏警力及鑑識人員趕赴現場查處，並同步實施交通疏導與現場管制。火勢由消防員撲滅後，勘查時發現，共造成9輛機車、2輛腳踏車毀損，幸未擴大成災，未造成民眾受傷。

警方調查，本案為縱火案，經員警逐一訪查，查出為46歲的黃姓男子因缺錢花用，返家向胞兄要錢不成，一氣之下，竟至住家附近車棚，涉嫌以打火機及紙張於車棚內縱火騎贓車離去。

警方立即掌握涉案黃嫌行蹤，火速於4小時內在台中火車站前廣場查獲到案，全案依公共危險、毀損、竊盜及家庭暴力防制法等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

太平分局表示，有關家庭紛爭應循理性處理及良善溝通，切勿因一時衝動而觸法，並提醒縱火行為不僅危害公共安全，更可能造成無法挽回的後果，警方對此均將依法嚴辦，以維護市民安全。