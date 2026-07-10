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誤丟金塊險進焚化爐...台南清潔隊10分鐘找回 「黃金救援」關鍵曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市一名市民9日晚間誤將裝有金塊的皮包當成垃圾丟進垃圾車，發現後急忙向台南市環保局求助。關廟區清潔隊獲報後立即通知永康垃圾焚化廠啟動協尋，在垃圾尚未倒入垃圾貯坑前，將整車垃圾傾倒至作業平台搜尋，並在廠方及清潔人員協助下，僅花10分鐘便順利找回遺失物，讓失主放下心中大石。

環保局表示，接獲關廟區清潔隊通報後，焚化廠立即要求垃圾車暫停卸料，依標準作業程序將垃圾傾倒於平台安全作業區，並提供失主防護衣、手套及口罩，全程陪同翻找，最後順利尋回裝有金塊的皮包。

據了解，垃圾車駛往焚化廠途中，司機已先向失主確認丟棄垃圾的地點，研判皮包應位於垃圾車前端，因此抵達焚化廠後得以迅速鎖定搜尋範圍，大幅縮短搜尋時間，成為10分鐘內尋回失物的關鍵。

環保局提醒，民眾若不慎將黃金、珠寶、現金、手機、證件等貴重物品誤丟垃圾車，務必把握「黃金救援時間」，第一時間聯絡所在地清潔隊，提供垃圾車車號、收運路線及遺失情形，讓清潔隊通知垃圾車及焚化廠攔截處理，趁垃圾尚未投入垃圾貯坑前展開協尋，越早通報，尋回機率越高。

環保局指出，若超過約2小時才通報，垃圾多半已倒入垃圾貯坑與其他垃圾混合，即使投入大量人力搜尋，也幾乎沒有找回的可能。

民眾誤把黃金當垃圾丟棄 ，該批垃圾已送到永康焚化廠準備要入坑焚燒了。圖／台南市環保局提供
民眾誤把黃金當垃圾丟棄 ，該批垃圾已送到永康焚化廠準備要入坑焚燒了。圖／台南市環保局提供

有民眾誤丟皮包和黃金，垃圾已送到永康焚化廠，經通報台南市環保局幸運在10分鐘尋回。圖／台南市環保局提供
有民眾誤丟皮包和黃金，垃圾已送到永康焚化廠，經通報台南市環保局幸運在10分鐘尋回。圖／台南市環保局提供

台南 垃圾車 環保局

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