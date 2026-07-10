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通緝近10個月落網 騰昌負責人史碩仁遭發監執行1年徒刑

桃園電子報／ 桃園電子報

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騰昌營建廢棄物共同清除處理股份有限公司負責人史碩仁。圖：翻攝自史碩仁FB

騰昌營建廢棄物共同清除處理股份有限公司負責人史碩仁，因涉及公司法及妨害公務案件，分別遭法院判處有期徒刑6月及8月，經法院裁定應執行有期徒刑1年。史碩仁因傳、拘未到，自2025年9月17日起遭發布通緝，昨（9）日下午5時許在桃園市桃園區三民路二段遭警方查獲，當晚解送桃園地檢署，經檢察官訊問後發監執行。

桃園地檢署指出，史碩仁因未依傳喚及拘提程序到案，去年9月17日依法發布通緝。警方9日下午在桃園區三民路二段將其查獲，隨即解送桃園地檢署，由檢察官完成訊問程序後，發監執行應執行刑期1年。

騰昌營建廢棄物共同清除處理股份有限公司，長期從事營建廢棄物清除、處理及土石方相關業務。史及其經營的相關事業近來也因營建廢棄物處理業務受到外界關注，包括共清機構資格、業務範圍及相關營運爭議，曾成為桃園市議會質詢焦點。

桃園地檢署呼籲，遭法院判決確定須執行刑罰者，應依通知到案接受執行，切勿心存僥倖規避司法程序，以免遭發布通緝並依法執行。

本文章來自《桃園電子報》。原文：通緝近10個月落網 騰昌負責人史碩仁遭發監執行1年徒刑

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