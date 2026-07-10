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台中東勢某大樓1天2火警 警逮縱火犯嫌

中央社／ 台中10日電

台中市東勢區新豐街1處大樓二度傳出火警，警方調查，白姓男子與樓下住戶有糾紛，涉嫌二度在住戶門口潑汽油、引燃火勢，火勢波及另名鄰居，白姓男子遭逮後依法送辦。

台中市東勢區1處大樓9日二度火警，消防人員獲報後撲滅火勢，警方初步調查，逮捕疑縱火男子，將釐清火災原因。圖／民眾提供
台中市東勢區1處大樓9日二度火警，消防人員獲報後撲滅火勢，警方初步調查，逮捕疑縱火男子，將釐清火災原因。圖／民眾提供

這處地上9層、地下2層的大樓9日晚間6時23分火警，台中市政府消防局派員救援，當時4樓有火煙冒出，火勢晚間6時50分撲滅，現場1名住戶左手臂、右腳掌燙傷，意識清楚送醫。

這棟大樓中午時也火警，中市府警察局東勢分局查緝涉嫌縱火的白姓男子到案。警方初步調查，白姓男子疑與其他住戶有糾紛，當天買汽油後，中午到住戶門口潑汽油、引燃火勢，消防人員獲報後撲滅火勢。

白姓男子傍晚再次到住戶門口潑汽油、引燃火勢，造成另名鄰居收衣服時遭飄落的火星燙傷手腳，警方依公共危險等相關罪嫌偵辦，釐清案情，起火原因待消防局調查釐清。

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