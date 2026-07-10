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桃園內壢木棧板工廠大火 下風處住戶吸入濃煙送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市中壢區內定十六街396巷一間木棧板工廠發生大火。圖：讀者提供

桃園市中壢區內定十六街396巷一間木棧板工廠昨(9)日晚間18時10分許發生大火，並延燒鄰近的廢棄三合院，消防局耗時4小時將火勢撲滅，直至今日凌晨才將殘火處理完畢。此次火災無人傷亡，僅一名居住於下風處的89歲陳姓老婦因吸入濃煙身體不適預防性送醫，不列入火災受傷統計。

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現場燃燒大量木棧板及廢棄物，燃燒面積約1000平方公尺，並延燒鄰近一層樓的磚造廢棄三合院，燃燒面積約20平方公尺。圖：讀者提供

消防局說明，該工廠為地上2層樓的鐵皮結構建築物，現場燃燒大量木棧板及廢棄物，燃燒面積約1000平方公尺，並延燒鄰近一層樓的磚造廢棄三合院，燃燒面積約20平方公尺，該案合計燃燒面積約1020平方公尺。火災現場無人傷亡，住於下風處的老婦因吸入些許濃煙身體不適，意識清楚，由大竹分隊送往衛生福利部桃園醫院觀察。

消防局提到，此次救災共出動消防人員125人、義消人員52人(含實習生2人)，總計177人、消防車48台、救護車7台，總計55車。消防人員於昨晚18時22分許抵達，20時1分許控制火勢，22時2分許將火勢撲滅，今日凌晨4時30分許將殘火處理完畢。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園內壢木棧板工廠大火 下風處住戶吸入濃煙送醫

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