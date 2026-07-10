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影／高雄男騎機車見警緊張有貓膩 紅燈前被攔查出他已失聯688天

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍阮姓男子8日傍晚5時騎機車行經高市德中路與大學三十一街口，見巡邏員警神情緊張，加速往前騎，警發現有異，在阮男停紅燈時攔查，意外查出阮男是逃逸移工，已失聯688天，將他逮捕解送移民署高雄市專勤隊收容。

楠梓警分局加昌所員警8日傍晚5時許巡邏經過德中路與大學三十一街口時，發現前方一名機車男騎士見到員警神情緊張，加速往前騎，認事有蹊蹺，見騎士停紅燈時，遂前攔查。

警方喝斥騎士「你要跑掉嗎？下來」騎士只好乖乖配合，警方盤查其身分，結果發現騎士是越南籍阮姓男子（35歲）是逃逸移工，2024年遭通報失聯，已逃逸688天，依法不得在台停留。

警方將他當場逮捕，警詢後依規定解送移民署高雄市專勤隊收容。

越南籍阮姓男子8日傍晚騎機車在高市德中路與大學三十一街口，見警神情緊張，警盤查發現他是逃逸失聯688天的移工。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子8日傍晚騎機車在高市德中路與大學三十一街口，見警神情緊張，警盤查發現他是逃逸失聯688天的移工。記者石秀華／翻攝

越南籍阮姓男子8日傍晚騎機車在高市德中路與大學三十一街口，見警神情緊張，警盤查發現他是逃逸失聯688天的移工。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓男子8日傍晚騎機車在高市德中路與大學三十一街口，見警神情緊張，警盤查發現他是逃逸失聯688天的移工。記者石秀華／翻攝

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