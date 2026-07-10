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撞傷闖馬路女童…警追回肇逃婦竟稱不知情 家長也恐挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市6歲蔡姓女童昨天傍晚突從三民公園穿越馬路，當場遭休旅車輾過，雙腿骨折被送醫，女駕駛<a href='/search/tagging/2/肇逃' rel='肇逃' data-rel='/2/192909' class='tag'><strong>肇逃</strong></a>後到案稱不知輾到人。記者石秀華／翻攝
高雄市6歲蔡姓女童昨天傍晚突從三民公園穿越馬路，當場遭休旅車輾過，雙腿骨折被送醫，女駕駛肇逃後到案稱不知輾到人。記者石秀華／翻攝

高雄六歲蔡姓女童前天傍晚與家人到三民公園遊玩，脫離母親視線穿越馬路遭休旅車輾過，雙腿骨折。肇事林姓女駕駛到案時辯稱「不知輾到人」，引發議論。警方初步研判，林女未注意車前狀況，女童則未依規定穿越車道，詳細肇事責任仍待鑑定；家長是否涉及照顧疏失，也將一併釐清。

網友貼出當日事故畫面，只見一名女童突從三民公園穿越馬路，隨後遭行經的休旅車撞及滾入車下，駕駛未停車查看，被撞女童試圖爬回公園，但疑似雙腳骨折癱軟在地。原PO指看到畫面「太心痛了」，呼籲路過十全一路現場的車輛提供行車記錄器拍到的車號給警方。

有網友指當時女童媽媽抱更小的妹妹在公園遊樂設施區，一堆小孩跑來跑去，一時間沒發現孩子自己跑出去。另有網友認為，小孩有錯，家長也有疏失，重點是撞到人了為何肇逃。

警方事後以車追人，一小時後通知六十三歲林女到案說明，她說不知撞到人才開車離開；警方初判林女未注意車前狀況、蔡姓女童則未依規定擅自穿越車道，詳細肇責仍需鑑定。

依道路交通管理處罰條例相關規定，肇逃行為得處三千元以上、九千元以下罰鍰並吊銷駕照；肇逃致人傷害者，得處六個月以上、五年以下有期徒刑。至於女童家長當時是否疏於照顧？警方表示將進一步釐清，若令未滿十四歲的未成年人違反道路交通管理處罰條例，法定代理人或監護人將承擔相應的法律責任。

駕照 車道 高雄 肇逃 未成年

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