台中東勢9層樓住宅大樓晚上火警 婦人燒燙傷獲救

高雄市新興區五福二路與林森二路口昨天發生死亡車禍，1輛小貨車左轉時，與對向直行的大型重機車機車發生碰撞，機車再偏移撞上對向轎車， 致22歲楊姓騎士傷重送醫搶救後仍宣告不治。

2026-07-09 17:04