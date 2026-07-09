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台中東勢9層樓住宅大樓晚上火警 婦人燒燙傷獲救
台中市東勢區新豐街一棟9層樓住宅大樓今晚發生火警，消防隊員衝到樓上救出一名婦人，她燒燙傷送醫，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局今晚6時23分獲報，東勢區新豐街住宅火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計6個單位，出動各式消防車13輛、消防人員34名，現場由第二大隊副大隊長趙冠斐擔任指揮官。
該建物為地下2層、地上9層RC結構，4樓有煙冒出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於晚上6時44分控制，50分撲滅，消防局救護車載送1名傷患，3樓58歲女住戶要收衣物被火星燙傷，左手前臂二度0.5%及右腳掌0.1%燒燙傷、意識清楚，送往東勢農民醫院救治。現場起火戶居室家具起火燃燒，燃燒面積30平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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