影／新店環快大貨車載二手車衝撞限高架釀3車受損 現恢復通車

新北市新店區環河快速道路今日下午4時45分，發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致貨車上方載運的3輛二手汽車受損。

新店警分局轄區安和派出所員警獲報後立即趕抵現場處理。經警方初步調查，簡男（63歲）當時正駕駛大貨車，準備將車上二手車由新店區安和路修車廠送往五股區的拍賣中心，卻因走錯路誤闖該路段。經檢測，簡男酒測值為零，事故現場無人員傷亡，亦未波及其他用路人。

警方於案發後迅速展開交管與排除作業，事故現場已於今晚6時完成清理並全面排除，該路段交通未受到嚴重影響，未釀成大規模車流回堵。警方呼籲，大型車輛駕駛行駛不明路段時，應確實注意道路限高標誌，並提前規劃行駛路線，以維護行車安全。

新北市新店區環河快速道路今日下午發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致車上所載運3輛二手車嚴重受損。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區環河快速道路今日下午發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致車上所載運3輛二手車嚴重受損。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區環河快速道路今日下午發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致車上所載運3輛二手車嚴重受損。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區環河快速道路今日下午發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致車上所載運3輛二手車嚴重受損。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區環河快速道路今日下午發生一起交通事故，簡姓男子駕駛大貨車由新店往中和方向行駛時，疑似因路況不熟，不慎撞上限高3.8公尺的鋼骨限高鐵架，導致車上所載運3輛二手車嚴重受損。記者王長鼎／翻攝