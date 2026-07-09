影／基隆文化路變電箱爆裂碎片砸2汽車 周邊停電台電搶修

基隆市文化局今天傍晚5時30分民眾突然聽見一聲巨響，隨後文化路、復興路及中和路一帶陸續停電，中和路與復興路口交通號誌都停止運作。經查是台電變電箱炸炸，周邊數百戶目前停電，台電人員搶修中。

市議員施偉政服務處接獲民眾通報後，趕至現場了解狀況，並於中和路、復興路口協助交通疏導及安全引導。由於正值下班、下課尖峰時段，往來車流量相當大，交通混亂，險象環生。

中和路與復興路口交通號誌隨後恢復正常運作，但復興路至文化路沿線仍持續停電。經現場初步了解，疑文化路177號對面電箱發生爆裂所致，台電接獲通知到場故障排除及搶修。

現場有兩輛路邊停放汽車遭爆裂噴飛的碎片擊中，造成車身板金受損，現場並無人員受傷。

施偉政提醒居民及用路人，搶修期間請配合現場交通管制及相關引導，避免靠近事故地點，以維護自身安全，約4小時修復時間。

基隆文化路變電箱爆裂碎片砸2汽車，周邊停電台電搶修。圖／施偉政提供

基隆文化路變電箱爆裂碎片砸2汽車，周邊停電台電搶修。圖／施偉政提供