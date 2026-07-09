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影／左轉貨車未禮讓 高雄大型重機騎士直行撞車身亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區五福二路與林森二路口昨天發生死亡車禍，1輛小貨車左轉時，與對向直行的大型重機車機車發生碰撞，機車再偏移撞上對向轎車， 致22歲楊姓騎士傷重送醫搶救後仍宣告不治。

新興警分局表示，昨天中午12時15分接獲報案，五福二路、林森二路口發生交通事故。經查，51歲方姓男子駕駛小貨車沿五福二路往西行駛，行經林森二路口要左轉，不巧，楊姓男子騎大型重機車直行五福二路直接撞上貨車倒地。

楊男的機車倒地後滑向遭撞對向車道，不料對向車道上，由37歲邱姓女子駕駛的轎車直行經過，楊男遭撞，全身多處重創，送往大同醫院急救，仍於下午1時25分宣告不治。警方對方男及邱女酒測，確認無酒駕情形，詳細事故原因及肇事責任，仍待交通大隊釐清。

警方呼籲，駕駛人行經號誌路口轉彎時，應確實禮讓對向直行車；直行車行經路口也應減速慢行，切勿超速，共同維護道路交通安全。

高雄左轉貨車未禮讓直行車，直行的大型重機騎士撞車滑行後遭對向轎車撞上身亡。記者林保光／翻攝
高雄左轉貨車未禮讓直行車，直行的大型重機騎士撞車滑行後遭對向轎車撞上身亡。記者林保光／翻攝

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