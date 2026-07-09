颱風汛期將至 通霄警查緝盜採砂石並查扣7部挖土機等作業機具

苗栗縣通霄鎮南華社區邊緣一處山丘，日前有不肖業者違規堆置廢棄土石方，遭檢警依違反廢清法送辦，但近來現場仍假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石，轄區警方7日下午獲報到場查辦，帶回2名現場作業人員並要求停止施工；今天更強勢出擊，將查扣的7部挖土機等作業機具悉數移置保管。

據了解，該處違法整地並堆置大量廢棄土石方場域，今年4月間大雨期間曾釀泥流毀屋而曝光，遭檢警依違反廢清法法辦。未料，7日下午3時許，警方再度接獲民眾報案，稱業者疑假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石。

警方表示，當下立即派員到場查處，並會同苗栗縣政府工商發展處、水利處及通霄鎮公所等單位辦理聯合會勘；到場時發現仍有行為人操作挖土機及篩選礫石機，並從事挖掘、篩選礫石等作業，遂要求停止施工，並對現場作業人員、業主實施身分查證及調查。

警方調查，該場域於今年4月間即因違規堆置土石及施作整地等情形，由通霄分局會同相關主管機關查處，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦中，惟相關人員仍無視前次警方查處作為及地主明確反對、制止施工，竟再次進場從事挖掘及篩選礫石作業，涉有非法竊取竊佔土地資源等情事，且颱風汛期將至，枉顧附近居民安全，持續破壞地形地貌。

此次再報請檢方偵辦，並依法逮捕2名涉嫌人及查扣現場作業機具，包括挖土機7部、篩石機1部及碎石機1部等證物，為防止危害發生，警方今日將所有機具全部查扣並移置警察局苗栗、竹南拖吊場保管。

苗栗縣通霄鎮南華社區邊緣一處山丘違法整地並堆置大量廢棄土石方，日前遭檢警依違反廢清法法辦，但不肖業者仍假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石。圖／警方提供

警方今日將所有查扣的挖土機等作業機具全部移置警察局苗栗、竹南拖吊場保管。圖／警方提供