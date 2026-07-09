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颱風汛期將至 通霄警查緝盜採砂石並查扣7部挖土機等作業機具
苗栗縣通霄鎮南華社區邊緣一處山丘，日前有不肖業者違規堆置廢棄土石方，遭檢警依違反廢清法送辦，但近來現場仍假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石，轄區警方7日下午獲報到場查辦，帶回2名現場作業人員並要求停止施工；今天更強勢出擊，將查扣的7部挖土機等作業機具悉數移置保管。
據了解，該處違法整地並堆置大量廢棄土石方場域，今年4月間大雨期間曾釀泥流毀屋而曝光，遭檢警依違反廢清法法辦。未料，7日下午3時許，警方再度接獲民眾報案，稱業者疑假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石。
警方表示，當下立即派員到場查處，並會同苗栗縣政府工商發展處、水利處及通霄鎮公所等單位辦理聯合會勘；到場時發現仍有行為人操作挖土機及篩選礫石機，並從事挖掘、篩選礫石等作業，遂要求停止施工，並對現場作業人員、業主實施身分查證及調查。
警方調查，該場域於今年4月間即因違規堆置土石及施作整地等情形，由通霄分局會同相關主管機關查處，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦中，惟相關人員仍無視前次警方查處作為及地主明確反對、制止施工，竟再次進場從事挖掘及篩選礫石作業，涉有非法竊取竊佔土地資源等情事，且颱風汛期將至，枉顧附近居民安全，持續破壞地形地貌。
此次再報請檢方偵辦，並依法逮捕2名涉嫌人及查扣現場作業機具，包括挖土機7部、篩石機1部及碎石機1部等證物，為防止危害發生，警方今日將所有機具全部查扣並移置警察局苗栗、竹南拖吊場保管。
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