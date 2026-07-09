影／阿婆鬼切、阿伯路口未停讓 安平警統計上半年高齡駕駛肇事共29件

台南市警第四分局統計，今年迄今取締安平區高齡者各類交通違規共298件，其中以闖紅燈、無照駕駛及逆向行駛為主要違規；高齡（70歲以上）駕駛肇事致傷（自己或他人）共有29件，包括無照駕駛15件、逆向行駛8件、闖紅燈6件，常見肇事原因為鬼切、路口未停讓等。

如今年3月27日上午7時許，72歲吳姓婦人無照騎乘機車，行經安平區平豐路時，疑左偏行駛後突然鬼切左轉，導致同向後方機車騎士閃避不及碰撞，雙方駕駛人均受擦挫傷；經送醫治療均無生命危險，警方依規定完成事故處理，並針對無照駕駛及相關交通違規依法舉發。

今年6月16日下午2時許，76歲吳姓男子無照騎車外出，行經安平區永華八街與國平路552巷路口時，疑因路口未依規定減速停讓並注意來車，與幹道直行機車發生碰撞，造成雙方駕駛人均受擦挫傷；經送醫治療均無生命危險，警方完成事故處理，針對無照駕駛及相關交通違規依法舉發。

警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序，以維持安全駕駛能力；

安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務。

警方指出，安平區符合資格長者可在29日就近完成講習及換照程序，免除往返監理機關的不便；另分局近日與安平衛生所聯合辦理高齡駕駛人換照健康檢查活動，鼓勵符合資格長者依規定辦理換照。

警方向到場長者說明最新換照制度及高齡駕駛應注意事項，提醒「路口停讓」、「遵守交通號誌」、「酒後不駕車」及「駕車前應做好身體狀況自我評估」等交通安全觀念，提醒高齡駕駛應隨時注意自身健康狀況，降低事故發生風險。

分局長廖水池表示，高齡駕駛人如因年齡增長導致視力、反應能力或判斷能力下降，應審慎評估自身駕駛能力；若已不具駕駛資格或未持有效駕照，切勿貿然上路；行經路口或轉彎時，務必減速慢行、停讓並確認周邊車流，以降低交通事故發生風險，共同維護用路安全。

警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供

警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序。圖／讀者提供

76歲吳姓男子無照騎車外出，行經安平區永華八街與國平路552巷路口時，疑因路口未依規定減速停讓並注意來車，與幹道直行機車發生碰撞。圖／讀者提供

警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供

72歲吳姓婦人無照騎乘機車，行經安平區平豐路時，疑左偏行駛後突然鬼切左轉，導致同向後方機車騎士閃避不及碰撞。圖／讀者提供