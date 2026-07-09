快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿婆鬼切、阿伯路口未停讓 安平警統計上半年高齡駕駛肇事共29件

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局統計，今年迄今取締安平區高齡者各類交通違規共298件，其中以闖紅燈、無照駕駛及逆向行駛為主要違規；高齡（70歲以上）駕駛肇事致傷（自己或他人）共有29件，包括無照駕駛15件、逆向行駛8件、闖紅燈6件，常見肇事原因為鬼切、路口未停讓等。

如今年3月27日上午7時許，72歲吳姓婦人無照騎乘機車，行經安平區平豐路時，疑左偏行駛後突然鬼切左轉，導致同向後方機車騎士閃避不及碰撞，雙方駕駛人均受擦挫傷；經送醫治療均無生命危險，警方依規定完成事故處理，並針對無照駕駛及相關交通違規依法舉發。

今年6月16日下午2時許，76歲吳姓男子無照騎車外出，行經安平區永華八街與國平路552巷路口時，疑因路口未依規定減速停讓並注意來車，與幹道直行機車發生碰撞，造成雙方駕駛人均受擦挫傷；經送醫治療均無生命危險，警方完成事故處理，針對無照駕駛及相關交通違規依法舉發。

警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序，以維持安全駕駛能力；

安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務。

警方指出，安平區符合資格長者可在29日就近完成講習及換照程序，免除往返監理機關的不便；另分局近日與安平衛生所聯合辦理高齡駕駛人換照健康檢查活動，鼓勵符合資格長者依規定辦理換照。

警方向到場長者說明最新換照制度及高齡駕駛應注意事項，提醒「路口停讓」、「遵守交通號誌」、「酒後不駕車」及「駕車前應做好身體狀況自我評估」等交通安全觀念，提醒高齡駕駛應隨時注意自身健康狀況，降低事故發生風險。

分局長廖水池表示，高齡駕駛人如因年齡增長導致視力、反應能力或判斷能力下降，應審慎評估自身駕駛能力；若已不具駕駛資格或未持有效駕照，切勿貿然上路；行經路口或轉彎時，務必減速慢行、停讓並確認周邊車流，以降低交通事故發生風險，共同維護用路安全。

警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供
警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供

警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序。圖／讀者提供
警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序。圖／讀者提供

76歲吳姓男子無照騎車外出，行經安平區永華八街與國平路552巷路口時，疑因路口未依規定減速停讓並注意來車，與幹道直行機車發生碰撞。圖／讀者提供
76歲吳姓男子無照騎車外出，行經安平區永華八街與國平路552巷路口時，疑因路口未依規定減速停讓並注意來車，與幹道直行機車發生碰撞。圖／讀者提供

警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供
警方提醒，安平區公所將於7月29日邀集台南監理站「一站式服務」辦理高齡駕駛人交通安全講習及換照服務，安平區符合資格長者可就近完成講習及換照程序。圖／讀者提供

72歲吳姓婦人無照騎乘機車，行經安平區平豐路時，疑左偏行駛後突然鬼切左轉，導致同向後方機車騎士閃避不及碰撞。圖／讀者提供
72歲吳姓婦人無照騎乘機車，行經安平區平豐路時，疑左偏行駛後突然鬼切左轉，導致同向後方機車騎士閃避不及碰撞。圖／讀者提供

警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序。圖／讀者提供
警方提醒，自今年5月31日起定期換照年齡由75歲下修至70歲，符合資格民眾須依規定完成體格檢查、交通安全講習及相關程序。圖／讀者提供

高齡駕駛 年齡 無照駕駛

延伸閱讀

澎湖馬公小客車與機車相撞 騎士傷重後送不治

日本足球國腳三笘薰東京駕車撞傷自行車騎士 疑闖紅燈釀事故

高雄6歲女童過馬路遭撞雙腿骨折！女駕駛肇逃…狡辯說法曝

下班尖峰時段車禍！高雄9機車連環撞釀6傷 狹窄慢車道一度封路

相關新聞

颱風汛期將至 通霄警查緝盜採砂石並查扣7部挖土機等作業機具

苗栗縣通霄鎮南華社區邊緣一處山丘，日前有不肖業者違規堆置廢棄土石方，遭檢警依違反廢清法送辦，但近來現場仍假借清運、復原土地名義，持續違規採取、篩選礫石，轄區警方7日下午獲報到場查辦，帶回2名現場作業人員並要求停止施工；今天更強勢出擊，將查扣的7部挖土機等作業機具悉數移置保管。

影／阿婆鬼切、阿伯路口未停讓 安平警統計上半年高齡駕駛肇事共29件

台南市警第四分局統計，今年迄今取締安平區高齡者各類交通違規共298件，其中以闖紅燈、無照駕駛及逆向行駛為主要違規；高齡（70歲以上）駕駛肇事致傷（自己或他人）共有29件，包括無照駕駛15件、逆向行駛8件、闖紅燈6件，常見肇事原因為鬼切、路口未停讓等。

北市外送員涉嫌毒駕逆向撞公車 被逮出示處方箋喊冤：我吃助眠藥

43歲楊姓外送員今天中午騎車行經中正區羅斯福路四段，途中逆向撞上正要駛離站牌的公車，楊男受撞擊倒地，警方依規定對雙方酒測、毒測，發現楊男唾液快篩呈陽性，他辯稱是吃助眠藥物並出示處方箋，警方仍依規定將他逮捕移送法辦。

中壢警中彈傷重不治 張善政赴靈堂致哀允協助爭取撫卹

桃園市中壢警分局興國派出所張姓警員本月3日發生中彈事件，經搶救4天不幸離世。桃園市長張善政今日中午前往靈堂向家屬致哀，並允諾將全力協助爭取相關撫卹。

曳引車扯斷二支號誌桿 疑因車上吊臂未收妥拉扯電線

台中市大雅區中清路五段與文化路口今天中午發生車禍，一輛曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿，二處紅綠燈號誌桿被扯斷，警方對駕駛酒測，無酒駕，肇事原因調查中。

高雄87歲翁西子灣晨泳溺水 救起送醫仍宣告不治

高雄市西子灣海域今天上午發生溺水意外，87歲張姓老翁與晨泳協會的成員到旗津晨泳，但到了集合時間卻未上岸，同夥發現張翁在海面上載浮載沉，報警後將張翁救上岸，但張已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。