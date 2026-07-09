中壢警中彈傷重不治 張善政赴靈堂致哀允協助爭取撫卹

桃園市中壢警分局興國派出所張姓警員本月3日發生中彈事件，經搶救4天不幸離世。桃園市長張善政今日中午前往靈堂向家屬致哀，並允諾將全力協助爭取相關撫卹。

興國派出所本月3日近午發生警員中彈案，30歲張姓男警員傷勢過重，經送醫搶救4天，於7日上午10時許經家屬同意拔除維生系統後過世。據了解張員2016年12月分發至興國派出所服務迄今，年資近10年，近5年考績均列甲等，身後留下遺孀及3歲幼女。

張善政今天中午抵達靈堂後，安慰家屬節哀、保重身體，並向張員父母及遺孀致謝，感謝張員長年堅守崗位、守護市民。

張善政表示，張員發生中彈事件隔天，他便前往醫院探視，當時得知張員是同事眼中最可靠的夥伴，認真負責、盡忠職守；獲悉張員不治消息後，他感到相當遺憾，對張員留下年僅3歲的女兒，更是感到不捨。

張善政指出，已責成桃園市警察局在法規範圍內盡最大努力協助爭取相關撫卹，並持續提供家屬必要協助。陪同前往的桃園市警察局長廖恆裕也向家屬說明，警察局已積極協助辦理相關撫卹事宜。

桃園市中壢警分局興國派出所張姓警員本月3日發生中彈事件，經搶救4天不幸離世。桃園市長張善政今日中午前往靈堂向家屬致哀，並允諾將全力協助爭取相關撫卹。圖／讀者提供