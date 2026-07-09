聯結車右轉撞倒直行電動代步車 老翁重傷昏迷

苗栗縣85歲張姓老翁騎乘電動代步車出門，行經通霄鎮苗128線與台1線路口，遭一旁右轉的聯結車撞倒，險些遭輾，老翁當場失去意識，送醫搶救陷入昏迷。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，這起事故發生在昨天傍晚5時許，57歲王姓男子駕駛聯結車，沿苗128線由東往西行駛，欲右轉台1線時，與騎乘電動代步車沿苗128線同向直行的老翁發生碰撞，造成老翁受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，救護人員獲報到場時，老翁頭部受到撞擊且有些許擦傷，無意識有呼吸心跳，經給予止血包紮後，送往苑裡李綜合醫院救治。老翁經搶救仍陷入昏迷。

路口監視器畫面顯示，老翁的電動代步車於聯結車旁行駛，到了路口時，聯結車右轉，車頭將老翁連人帶車撞倒，聯結車驚覺異狀緊急煞車。警方指出，初步調查雙方駕駛均無酒駕、無毒駕，詳細肇事原因待釐清。

警方提醒，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時應注意周遭交通狀況，確認安全後再行駛，尤其大型車輛常有視野死角或盲點，車輛轉彎時，常因視線範圍不足而造成交通意外發生，用路人要格外留意，確保用路安全。