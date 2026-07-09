曳引車扯斷二支號誌桿 疑因車上吊臂未收妥拉扯電線

高雄市西子灣海域今天上午發生溺水意外，87歲張姓老翁與晨泳協會的成員到旗津晨泳，但到了集合時間卻未上岸，同夥發現張翁在海面上載浮載沉，報警後將張翁救上岸，但張已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

2026-07-09 14:39