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曳引車扯斷二支號誌桿 疑因車上吊臂未收妥拉扯電線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區中清路五段與文化路口今天中午發生車禍，一輛曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿，二處紅綠燈號誌桿被扯斷，警方對駕駛酒測，無酒駕，肇事原因調查中。

大雅警分局調查，今天中午12時10分，在台中市大雅區中清路五段與文化路口交通事故，51歲劉姓男子駕駛曳引車沿中清路五段大雅方向行駛，欲左迴轉時，疑因車上吊臂未收妥，拉扯號誌桿電線，導致號誌桿斷裂倒塌，致曳引車吊臂、號誌桿受損。

員警獲報後依規定到場處置，並對駕駛進行酒測，無酒精反應。交通狀況已恢復正常，號誌桿損壞部分已通知相關單位辦理後續維修。後續將由鑑定單位依蒐證資料進一步研判事故原因。

大雅分局呼籲，大型車輛駕駛行駛時，務必確認車輛高度及裝設之吊臂是否確實收妥，並注意周遭環境，避免勾掛電線或碰撞號誌、電線桿等道路設施，確保自身及其他用路人安全。

台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供
台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供

台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供
台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供

台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供
台中市大雅區中清路五段與文化路口今天發生車禍，曵引車疑未收妥車上吊臂，扯斷號誌桿。圖／警方提供

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曳引車 台中市 酒測

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