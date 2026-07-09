手銬、警背心都變文創小物超搶手 台東成功警宣導新招擄獲家長學生

暑假青春專案開跑，警察宣導也吹起文創風。台東成功警分局一改傳統發送文宣、摺頁方式，推出警察造型飲料提袋（杯套）、迷你手銬鑰匙圈、靶紙造型吊飾及交通違規告發通知資料袋等文創小物，希望藉由兼具實用與趣味的設計，吸引青少年目光。

其中最吸睛的莫過於仿照警察戰術背心設計的飲料提袋，正面印有「POLICE」字樣，還可搭配迷你手銬鑰匙圈，不少人第一眼看到都忍不住多看幾眼；另一款靶紙造型吊飾及重新設計的交通違規告發通知資料袋，也融入警察執勤元素，增添收藏與話題性。

「這個杯套真的會想帶出門。」帶著孩子參加活動的陳姓家長表示，以往宣導品多半是扇子、面紙或文宣，看完就收起來，但這次推出的警察造型杯套不僅實用，孩子一看到就說想要，「如果小朋友因為喜歡這些小物，進一步認識反詐、防毒觀念，我覺得很有意義」。

一名就讀國中的學生也說，原本以為警察宣導都很嚴肅，沒想到還有手銬鑰匙圈和警察杯套，「感覺很酷，如果活動有送，我一定會想收藏。」他笑說，看到這些文創商品，也會更願意停下腳步聽警方宣導。

成功分局表示，今年配合暑期青春專案，宣導重點包括反毒、防制詐騙、拒絕電子煙、交通安全及犯罪預防，希望透過創意文創商品，改變民眾對警察宣導的刻板印象。未來將配合社區活動、校園宣講及各項犯罪預防活動發送，也將不定期於臉書粉絲專頁舉辦抽獎，增加互動機會。

成功警分局女警將交通違規告發通知資料袋融入文創設計，希望以生活化方式傳遞交通安全觀念。圖／台東成功警分局

台東成功警分局推出警察造型飲料提袋（杯套）等文創宣導品，結合反詐、防毒及交通安全宣導，吸引民眾目光。圖／台東成功警分局