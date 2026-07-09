高雄87歲翁西子灣晨泳溺水 救起送醫仍宣告不治

高雄市西子灣海域今天上午發生溺水意外，87歲張姓老翁與晨泳協會的成員到旗津晨泳，但到了集合時間卻未上岸，同夥發現張翁在海面上載浮載沉，報警後將張翁救上岸，但張已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

鼓山分局新濱派出所今上午7時許獲報，指有人在西子灣海域游泳時溺水，經現場民眾及消防人員協助救援後，張姓老翁被救起時無呼吸心跳，由救護人員送往醫院急救仍不治。警方已通知家屬到場，後續協助家屬依相關程序辦理。

颱風巴威往台灣方向前進，氣象署已發布海上颱風警報，海巡署南部分署提醒，颱風期間海岸線看似平靜，實際上常因長浪、暴潮及回流造成突發性危險，依「災害防救法」及相關規定，地方政府發布警戒區公告後，違規進入者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。