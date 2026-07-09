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基隆廟口夜市附近倉庫起火 攤車等營業器具燒毀 老闆今天難做生意了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中心公寓的1樓房屋今午發生火警，消防人員用破壞器材打開鐵捲門，濃煙往外竄。屋內堆放許多夜市攤車等營業用具，逐一往外搬時，發現還有瓦斯鋼瓶。消防員入內搜索，確認無人受困傷亡，起火原因由消防局火災調查科採證鑑識。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1時2分接獲報案，仁愛區仁一路303巷內的民宅1樓冒出火煙，派遣信二分隊、仁愛分隊、信義分隊、七堵分隊、安樂分隊（RIT）及第一大隊，各式車輛19車、42人前往搶救，另通報市警局和自來水、瓦斯和台電公司，到場協處。

消防人員到場時，看到從屋內散發出火煙，因為無人應門，消防員持破壞器材切開鐵捲戶，打開後濃煙往外竄，消防員趕緊把屋內的攤車、瓦斯鋼品等物品往外搬，並往屋內射水，防止延燒釀災。

消防人員滅火後入內搜索，確認火場沒有住人，充當倉庫使用。屋主不久也到場，表示裡面有冰箱等電器，可能是電線走火。消防局火災調查科人員在滅火後，進入火場採證鑑識，釐清起火原因。

基隆市中心公寓的1樓房屋今午發生火警，消防人員用破壞器材打開鐵捲門時濃煙往外竄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中心公寓的1樓房屋今午發生火警，消防人員用破壞器材打開鐵捲門時濃煙往外竄。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中心公寓的1樓房屋今午發生火警，消防人員用破壞器材打開鐵捲門時濃煙往外竄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中心公寓的1樓房屋今午發生火警，消防人員用破壞器材打開鐵捲門時濃煙往外竄。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中心一處1樓房屋今午發生火警，消防人員破壞鐵捲門開啟後濃煙竄出，陸續搬入屋內攤車、瓦斯鋼瓶等物品。圖／圖者提供
基隆市中心一處1樓房屋今午發生火警，消防人員破壞鐵捲門開啟後濃煙竄出，陸續搬入屋內攤車、瓦斯鋼瓶等物品。圖／圖者提供

基隆市中心一處1樓房屋今午發生火警，消防人員破壞鐵捲門開啟後濃煙竄出，陸續搬入屋內攤車、瓦斯鋼瓶等物品。圖／圖者提供
基隆市中心一處1樓房屋今午發生火警，消防人員破壞鐵捲門開啟後濃煙竄出，陸續搬入屋內攤車、瓦斯鋼瓶等物品。圖／圖者提供

基隆市中心1處存放攤車等營業用品的倉庫，今午發生火警，屋內不少品物被燒毀。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中心1處存放攤車等營業用品的倉庫，今午發生火警，屋內不少品物被燒毀。記者邱瑞杰／翻攝

火災 消防員 基隆

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