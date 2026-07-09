影／騎車撞護欄噴進湍急圳溝女騎士求救 迅雷10多人正在現場搶救

驚險一瞬，台中市豐原區角潭路昨晚一名女騎士疑視線不佳，路況不熟騎車撞上護欄，人噴飛掉進湍急圳溝求救，台中市迅雷救援協會多人剛好在對面，聽到撞擊聲後看到溝中載浮載沈女騎士，眾人立即搭梯下溝救人，消防局救護車將女騎士送醫治療。

台中市迅雷救援協會表示，颱風來襲前夕，豐原角潭路一名女騎士，昨晚10點40多分疑似路況不熟加上天色昏暗，不慎撞擊溪邊護欄後，墜落滾滾溪流中，該會江俊岳總幹事及多位弟兄於事故現場旁聽見撞擊聲，立即查看並通報台中市消防局及該協會總隊部支援，隨即架設雙節梯及繩索將該名女騎士救起，交由消防局救護車送醫。

據了解，20歲女騎士是苗栗人，不熟豐原角潭路的路況，該路段晚上暗線不佳，她騎機車在轉彎處不慎撞上護欄，人噴飛掉進湍急圳溝中，迅雷人員剛好在圳溝對面聚會，聽到撞擊聲靠近查看，先看到路旁倒地機車，再循聲發現在溝中載浮載沈的女騎士，微弱聲音呼救，幸好被及時救起。

女騎士被送到衛福部豐原醫院，只有輕微外傷，治療後已自行出院。 台中市豐原區角潭路昨晚一名女騎士騎車撞上護欄，人噴飛掉進湍急圳溝求救，水面濺起水花，台中市迅雷救援協會多人剛好在對面，立即下溝救人。圖／台中市迅雷救援協會提供