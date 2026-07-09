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台南山上工廠大火 環保局發布4區空品影響提醒關窗、戴口罩
台南市山上區上午11時15分發生工廠火警，消防單位接獲通報後立即前往現場搶救，目前火勢已獲控制。台南市環保局表示，依現場風向研判，目前吹北風，可能影響周邊空氣品質，提醒善化、新化、山上及新市等地區民眾提高警覺。
市長黃偉哲提醒，位於可能受影響範圍的民眾，應適時關閉門窗，若有外出需求，建議配戴口罩，做好個人防護措施。
環保局長許仁澤表示，環保局將持續監控火警期間空氣品質變化，並掌握鄰近空品測站及微型感測器監測數據，隨時評估汙染影響範圍，呼籲民眾不必恐慌，留意官方發布資訊。
環保局提醒，如有呼吸道敏感族群，應減少戶外活動時間，若感到不適應盡速就醫。市府也將持續關注火警後續處理情形及空氣品質變化。
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