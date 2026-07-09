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獨／高雄仁武某科技公司堆肥料疑高溫冒煙　飄刺鼻臭味消防40人急衝現場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市仁武區仁林路某科技公司今天上午7時33分突傳火警，現場傳出陣陣臭味，消防局火速出動14車40人趕赴現場搶救，抵達後，發現是倉庫內所堆肥料疑因悶熱高溫自燃冒煙，所幸當下已疏散員工，無人員受困，消防員警戒後，通知環保局到場檢測。

據了解，這起火警發生在今天上午7時33分許，當時位於仁武區仁林路的某科技公司廠房傳煙味並飄散陣陣刺鼻臭味，員工發現不對勁，通報119。

消防局獲報，火速出動16車40人到場搶救，現場尚未發現明顯火勢或民眾受困情事，進入廠房後發現是堆放的肥料區疑因高溫悶熱自然冒煙，傳出陣陣刺鼻氣體，連到場了解的警方都戴上口罩預防。

消防人員於8時36分將冒煙區撲滅，並通知環保局到場監測裁處，詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市仁林路某科技公司今天上午7時35分因倉庫堆肥料，疑高溫悶熱冒煙傳臭味，消防局出動14車40人趕赴現場搶救。記者石秀華／翻攝
高市仁林路某科技公司今天上午7時35分因倉庫堆肥料，疑高溫悶熱冒煙傳臭味，消防局出動14車40人趕赴現場搶救。記者石秀華／翻攝

高市仁林路某科技公司今天上午7時35分因倉庫堆肥料，疑高溫悶熱冒煙傳臭味，消防局出動14車40人趕赴現場搶救。記者石秀華／翻攝
高市仁林路某科技公司今天上午7時35分因倉庫堆肥料，疑高溫悶熱冒煙傳臭味，消防局出動14車40人趕赴現場搶救。記者石秀華／翻攝

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