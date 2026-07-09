雲林縣長張麗善座車遭預拌混凝土車追撞！車尾全毀、驚險畫面曝光

雲林縣長張麗善今天上午驚傳車禍。她上午結束在劍湖山世界一場會議後，搭乘座車前往縣警察局途中停等紅燈時，遭後方一輛預拌混凝土車追撞，導致座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重毀損。張麗善雖未外傷，但坦言受到不小驚嚇，目前仍感到頭暈，頸椎、腰椎也出現痠痛不適，仍堅持完成2場既定會議，預計事後再前往醫院檢查。

該起事故發生在今天上午9時45分左右。張麗善表示，當時座車行經台3線與158甲線路口停等紅燈，完全沒有預期後方會遭追撞，「撞擊力道非常大，而且還連撞兩次。」她說，混凝土車駕駛下車後表示是煞車失靈，才會釀成事故。

張麗善回憶，突如其來的猛烈撞擊讓車上人員都受到驚嚇，所幸沒有人受傷，但座車後方玻璃全數碎裂，車尾也嚴重受損。她說，「現在頭還很暈」，加上頸椎、腰椎都有受挫、痠痛，同仁擔心她是否因撞擊造成椎間盤位移或其他傷勢，她結束行程後，將前往醫院接受詳細檢查。

雖然發生車禍，張麗善仍未取消既定公務。她表示，因事故處理耽擱，上午10時5分抵達警察局主持會議時遲到5分鐘，會在完成重要會議後，再安排就醫檢查。同仁也為她準備豬腳麵線過運。

她也藉此呼籲用路人，停等紅綠燈時務必保持安全距離，尤其大型車輛煞車距離較長，一旦發生突發狀況，撞擊力道往往十分驚人，容易造成嚴重傷害，「有些人當下沒事，之後卻因椎間盤移位等問題留下病根，不可輕忽。」

警方表示，雙方司機都無酒駕，已針對事故原因展開調查，將進一步釐清肇事原因。

雲林縣長張麗善今天上午驚傳車禍。她上午結束在劍湖山世界一場會議後，搭乘座車前往縣警察局途中，行經台3線與158甲線路口停等紅燈時，遭後方一輛預拌混凝土車追撞，導致座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重毀損。圖／讀者提供