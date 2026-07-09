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颱風逼近仍跑海邊夜釣 苗栗苑裡男子墜消波塊全身擦挫傷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

巴威颱風部段逼近台灣，今午後氣象署預計將發布海上颱風警報，全台備戰，但苗栗縣苑裡鎮卻有一名翁姓男子，昨晚間前往苑港漁港彩虹橋釣魚，不慎失足摔落堤防旁消波塊，消防人員獲報趕赴救援，發現翁男全身擦挫傷，送醫救治。

苗栗縣消防局勤務中心，昨晚間7點許，接獲報案指苑港漁港外消波塊上有民眾失足，派遣苑裡分隊人車前往救援。警消到場，不慎失足摔落的男子，已由其他民眾協助脫離消波塊上岸，臉部及肢體多處擦挫傷，經救護人員止血包紮後送往醫院救治。

苑裡分隊指出，翁姓患者到院治療後已無大礙，經了解翁男稱說獨自前往苑裡彩虹橋釣魚，失足不慎掉落消波塊。提醒入夜後視線不佳、氣溫下降且風向改變，難以察覺潮汐變化與暗流，極易發生迷航、失足落海等危險，且不易被岸際人員發現。

消防局同時也呼籲民眾，颱風期間，風浪大，應避免前往海邊、沙灘、港區或堤防進行觀浪、拍照及任何水域遊憩活動。冒險前往不僅危及生命，更會面臨法律重罰。

颱風逐漸逼近，翁男仍跑海邊夜釣卻意外失足墜消波塊，消防人員獲報前往救援發現他僅擦挫傷。圖／消防局提供
颱風逐漸逼近，翁男仍跑海邊夜釣卻意外失足墜消波塊，消防人員獲報前往救援發現他僅擦挫傷。圖／消防局提供

氣象署 巴威颱風

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