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不滿吊車違停！北投71歲翁與26歲司機互毆 警開單舉發...2人依社維法裁罰
71歲張姓老翁前天晚上7點多走路行經台北市北投區中央北路，見路邊停放一輛大型吊車，認為嚴重影響交通，憤而上前找26歲陳姓駕駛理論，雙方爆發口角後當街拉扯，路人見狀報警，北投警方獲報趕抵，雖雙方互不提告，仍以違反社會秩序維護法「相互鬥毆」裁罰。
據了解，張姓老翁當時獨自步行外出，行經北投區中央北路段時，發現陳男把大型吊車違規停放在路邊，認為此舉妨礙通行，便上前要求陳男移車，雙方從口角糾紛變成肢體衝突。
轄區光明派出所員警獲報趕抵，將2人帶返所內釐清案情，雙方互不提告傷害，但2人當街鬥毆已觸犯社維法第87條「相互鬥毆」，警詢後將2人移送裁處。
北投警方表示，針對陳姓駕駛違規停車影響交通已依法開單舉發，以維護道路交通安全及公眾秩序，警方呼籲，民眾遇有交通糾紛，應循合法管道理性反映或報警打110，切勿意氣用事訴諸暴力，以免觸法。
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