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海軍19歲艦艇兵高雄港落水 獲救無生命跡象送醫不治
高雄市鼓山區今（9）日凌晨發生民眾落水意外。鼓山分局新濱派出所獲報後，與消防人員將男子救上岸，但獲救時已無生命跡象，送醫後宣告不治，警方確認死者為19歲姚姓男子，為海軍艦艇兵，死因待釐清。
警方初步調查，姚男服役於海軍艦艇，近日軍艦停泊於高雄港，姚男散步假外出，原訂收假時間卻仍未回營，部隊發現異狀後立即展開尋找，最終在鼓山區哨船頭碼頭附近發現他落水。
搜救人員隨後在鼓山區哨船頭碼頭下水救人，並執行心肺復甦術，送往醫院急救，但仍因傷重宣告死亡。
警方表示，現場並無聚眾或與他人發生糾紛之跡象，目前已依規定報請檢察官進行相驗，釐清詳細死因與事故發生經過，並通知家屬到場。
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