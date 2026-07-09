隨手偷鑰匙再闖空門 橋頭男沿路找民宅行竊得手4500元紅包

高雄市橋頭區一名35歲陳姓男子前天涉嫌先在路邊行竊機車鑰匙，隨後沿線尋找目標，潛入仕元路一處住宅，偷走屋內的零錢盒及紅包袋，得手約4500元，警方接獲報案後，擴大調閱監視器過濾行蹤，昨晚通知其到案說明，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦。

岡山警分局甲圍派出所於7日晚間接獲民眾報案，指稱位於橋頭區仕元路的住宅遭竊賊闖入，屋內擺放的零錢與紅包不翼而飛。警方受理後依據案發地點周邊的監視器畫面展開追查。

警方調查發現，涉嫌闖空門的陳姓男子居無定所，行竊手法相當隨性，他先是在路邊發現一輛機車上的鑰匙未拔取，便順手牽羊偷走鑰匙當作工具，隨後沿街尋找作案目標，趁著仕元路該處住宅無人看管之際，潛入屋內大肆搜刮，抱走零錢盒及紅包袋。

經警方擴大調閱周邊監視器、過濾可疑影像，迅速鎖定陳男涉有重嫌，經查緝，員警於昨天晚間成功循線將陳男查獲到案，陳男對犯行供認不諱，警方訊後依加重竊盜罪嫌，將其函送橋頭地檢署偵辦。