「全天候GPS監控」逼瘋枕邊人 專家揭開控制狂以「愛」為名義的病態心理

愛，不應是窒息的監禁。我們必須善用科技，而非濫用科技監控伴侶，從而扭曲婚姻關係，此乃精神暴力之舉，應多加留意。（圖片／錦品徵信社）

根據衛生福利部保護服務司的最新統計，近年家庭暴力通報案件持續增加，其中精神暴力和跟蹤騷擾相關案件亦有上升趨勢，顯示隱蔽型控制行為逐漸受到社會關注。近日，台中一家徵信社揭露一樁隱藏在完美婚姻糖衣下的恐怖情人事件。

本報記者循線聯繫上長期深耕婚姻困境、協助當事人從有毒關係中安全脫困的「錦品徵信社」，在取得其授權和部分案情紀實後進行深入追蹤，與專家一同解開隱蔽型情感暴力的恐怖真相。

完美婚姻背後的窒息式監控 當過度體貼淪為全面操控的病態行徑

在身旁親友與鄰裡的眼中，當事人敏敏（化名）擁有一段堪稱「人生勝利組」的婚姻。她的丈夫不僅擁有一流的高薪職位，外在表現更是無微不至的體貼，多年來風雨無阻，天天準時接送敏敏上下班。這份讓無數外人稱羨的恩愛日常，卻在敏敏步出丈夫視線後，瞬間化為巨大的心理壓力。只要她一離開對方的視野，手機便會無休止響起，迎面而來的是一聲聲「吃飽沒？」、「今天跟誰說了話？」等看似密不透風的關切。

不過，在敏敏因為手機電池異常過熱損壞而送修之際，未料維修人員在拆機、檢測手機內部資訊時，神色凝重告知她，手機系統深處被植入了高階的遠端監控軟體。驚覺異狀的敏敏隨後對生活環境展開全面排查，竟然陸續在車底藏有磁吸式GPS定位器，甚至連客廳日常擺設的裝飾品內部，都內嵌了隱蔽的針孔鏡頭。

這意味著，敏敏每天去了哪裡、跟哪位同事多聊了兩句，乃至在家中沙發上的一舉一動，都透過監控設備即時傳送到丈夫的手機裡，毫無隱私可言。她原以為的甜蜜家園，早已變成了全天候運作的「楚門世界」。

「這都是因為我太愛妳！」專家揭開控制狂以「愛」為名義的病態心理

得知真相的當晚，敏敏將造型針孔鏡頭和定位器擺在客廳桌上，試圖向丈夫攤牌，期盼能換來對方合理的解釋，以及一聲愧疚的道歉和承諾。然而，她預期中的愧疚並未發生。看到秘密被戳破，丈夫的體貼面具瞬間扭曲，取而代之的是充滿暴戾之氣的咆哮與指責：「這都是因為我太愛妳！如果不愛妳，我何必花這麼多心思注意妳？」

那一夜，也成為這段婚姻從表面平靜走向全面失控的關鍵轉折點。

「如果妳敢離開，我不知道自己會做出什麼事，大不了大家一起死！」丈夫徹底撕下偽裝，控制行徑變本加厲，甚至在敏敏提出分開時，語帶威脅出言恐嚇。

針對此類極端案例，錦品徵信社的負責人詹驍籲指出，這類控制狂的行為本質，源自其內心深處高度的自卑，以及極度脆弱的不安全感。他們通常會把伴侶視為私有財產，並透過數位科技全面監控。當受害者試圖劃清界線，一旦想要攤牌、訴請離婚等行為時，異常容易激發恐怖情人「失去控制權」的病態恐懼，進而促使他們從原先的暗地裡監控，迅速升級為明處的情緒冷暴力、言語恐嚇，甚至是玉石俱焚的實質暴力行為。

此外，大部分的恐怖情人也會逐步切斷受控者跟外界的連結，讓伴侶在精神上徹底孤立，最終只能依附於他們建立的病態關係中。

我國司法體制目前的窘境 受害者抓不到關鍵證據的痛苦

然而，最讓受害者感到絕望的，不止於恐怖情人的瘋狂行徑，現實法律層面的求助無門亦是他們的一大困境。在我國現行的司法體制中，如果當事人想要單方面訴請離婚，必須依《民法》第1052條規定，若婚姻已發生重大破綻且難以維持，當事人得依法向法院訴請離婚，但仍須提出相關事證供法院審酌。像敏敏所遭遇的情況，尤其身處被控制的環境中，在法律實務上常面臨巨大的舉證黑洞。

「許多案件，當事人明知被監控，卻因抓不到裝設針孔的『現行犯證據』，難以自證是配偶所為，在體制內求告無門。再加上這類控制狂多半死不簽字、拒絕協議離婚，讓受害者只能困在長期精神暴力的窒息婚姻裡，連哭泣都要躲在鏡頭死角處，日子過得膽戰心驚。」對此，詹驍籲強調，專業調查的價值在於不打草驚蛇的隱密蒐證，並且確保委託人安全的前提下，協助他們平安脫離恐怖情人的掌控，從而奪回人生主導權。

隱蔽型家庭暴力不容忽視 專家籲及早尋求專業協助

愛，從來不是窒息式的監禁，而是建立在對彼此生活主導權的尊重之上。這起有毒婚姻的個案，不僅揭露了我國社會存在隱蔽型精神暴力的婚姻關係，而且還警示。對此，台灣偵探職業總會特別指出，近年來長期隱匿於社會陰影處的冷暴力、精神控制，以及數位科技跟騷事件正逐步浮出檯面，這類高風險關係切忌盲目跟對方正面對決，避免引發施暴者玉石俱焚的極端心理。

錦品徵信社也透過此案例呼籲大眾，若自己或身邊的親友正深陷於名存實亡、充滿冷暴力與精神操控的有毒關係中，應尋求具備法律素養的專業團隊協助，在遵循法律規範和保護隱私的原則下調查蒐證，以便之後報警立案，以及有利於訴請離婚，奪回人生的主導權。

警察局緊急求助：110

24H家暴諮詢通報：113

聽語障／不便通話：113簡訊服務，或「關懷e起來」網路平臺

心理諮詢：1925安心專線

婦女救援基金會：02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線：02-8911-5595

本文章來自《桃園電子報》。原文：「全天候GPS監控」逼瘋枕邊人 專家揭開控制狂以「愛」為名義的病態心理

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