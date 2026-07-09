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老翁曬昏頭忘記回家路 台中警開啟Google地圖街景助他想起路
台中地區最近高溫，一名75歲劉姓老翁前天獨自外出時，疑因難耐高溫烈日曝曬，致頭昏腦脹一時失憶，忘記回家的路。台中市警局大雅分局馬岡派出所員警到場，警開啟手機Google地圖街景功能，引導老翁辨識沿途熟悉的地標及店家，最終順利確認住處，再開巡邏車護送他平安返家。
前天上午11時，馬岡派出所警員吳亞哲、施妙樺接獲熱心民眾報案，大雅區前村路旁有一名老翁徘徊許久，疑似迷途。員警趕赴現場，施員一眼認出劉姓老翁，因為不久前對方曾至派出所進行法律諮詢。老翁疑因酷暑導致暈眩，無法清楚表達住處位置，警方靈機一動，開啟Google地圖街景功能，引導老翁沿途辨識熟悉的地標及店家，最終順利確認住處，立即開巡邏車護送老翁平安返家。
大雅分局對兩位員警細心執勤、靈活運用科技協助民眾的作為給予高度肯定。警方呼籲，正值炎炎夏日，家中若有高齡長者、失智症患者或精神疾病患者，照顧者應特別留意其活動情形，避免長時間於高溫環境下外出。建議可協助配戴愛心手鍊、於隨身物品放置聯絡資訊，或至各警察分局偵查隊申請建立指紋建檔資料，為家中長輩增添一層安全保障，協助警方於第一時間確認身分，讓家人能盡速團聚。
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