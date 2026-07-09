M-Police即時車辨揪出註銷號牌機車　豐原警攔查到逃逸移工

台中市警局豐原分局前晚執行取締酒駕、毒駕暨防制危險駕車勤務時，在神岡區民生路67巷口，透過M-Police警用行動電腦即時車辨系統，迅速辨識一輛機車使用註銷號牌，攔查後查獲一名今年初逃逸的失聯移工，31歲越南籍男子當場被逮。

豐原分局表示，員警於轄內重要路段設置路檢點，執行酒駕、毒駕及危險駕車取締勤務，在神岡區民生路67巷口，利用M-Police警用行動電腦即時車辨系統進行車籍比對時，發現一輛機車懸掛號牌已遭註銷，立即示意騎士靠邊停車接受檢查。

盤查過程中，員警發現騎士為外籍人士，對方拒絕配合提供身分證件供查證，經依法帶往內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊確認身分後，查證該名男子為今年初逃逸的失聯移工。警詢完畢後，已依規定移送專勤隊接續辦理後續程序。

該車因使用已註銷號牌行駛道路，已違反道路交通管理處罰條例第12條規定，警方依法當場移置保管車輛並扣繳號牌，以維護道路交通秩序及用路人安全。

豐原分局交通組長張庫源指出，M-Police警用行動電腦即時車辨系統可即時查詢車籍資料，協助員警快速發現異常車輛，有效提升路檢效率，也有助於查獲各類違法案件。

豐原分局長謝建國呼籲，民眾切勿心存僥倖使用註銷、偽造或他車號牌上路，以免觸法受罰；警方也將持續結合科技設備運用於各項勤務中，強化交通執法及治安維護工作，全力守護市民安全。

豐原警分局取締酒駕、毒駕暨防制危險駕車勤務時，透過M-Police警用行動電腦即時車辨系統，迅速辨識一輛機車使用註銷號牌，攔查後查獲一名今年初逃逸的失聯移工。圖／警方提供