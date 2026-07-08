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澎湖馬公小客車與機車相撞 騎士傷重後送不治
澎湖縣馬公市忠孝路與明遠路路口，今天發生一起自小客車與普通重型機車交通事故，30多歲的胡姓機車騎士傷重送醫，緊急後送至高雄長庚急救仍不治，肇事原因待警方調查釐清。
馬公警分局在今天上午8時54分許，接獲在馬公市忠孝路與明遠路路口，發生一起自小客車與普通重型機車交通事故，獲報後派員到場處理，受傷的機車騎士經送衛福部澎湖醫院急救後，因傷勢嚴重，再由救護直升機後送高雄長庚醫院診治，惟仍於下午傷重不治，自小客車駕駛未受傷。
警方調查指出，胡姓機車騎士所騎乘機車由忠孝路由北往南方向行駛，自小客車則由一名女子駕駛，由明遠路西往東行駛，2車行經忠孝與明遠路口時，發生相撞，警方現場檢測雙方酒測值均為0，肇事原因待警方調查。
馬公警分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，支線道車輛務必禮讓幹線道車先行，並隨時注意車前動態，遵守交通規則，共同維護道路交通安全。
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