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下班尖峰時段車禍！高雄9機車連環撞釀6傷 狹窄慢車道一度封路
高雄市小港區中林路今天下午下班交通尖峰時段，發生機車連環事故，中油大林廠附近因車流壅塞，先有6輛機車疑因煞車不及發生追撞，隨後又有3輛機車為閃避事故急煞自摔，共9輛機車受波及，造成多名騎士輕微擦挫傷，所幸均無大礙，也無人酒駕。警方一度封閉慢車道處理事故，至下午5時30分恢復通行。
警方表示，今天下午4時30分許，小港區中林路中油大林廠門口附近，正值下班車潮，狹窄的慢車道車流密集，6輛機車因前方車流減速，疑因煞車不及接連追撞，造成3名騎士輕微擦挫傷，車輛也受損。
警方到場處理時，後方又有3輛機車為閃避前方出車禍的機車，急煞自摔，3名騎士均僅受輕微擦傷，表示不需警方處理便自行離去。警方表示，9名機車騎士均無酒駕情形。
由於事故車輛占用慢車道，警方立即架設警戒設施並疏導車流，同時會同交通分隊完成現場測繪及蒐證作業，直到傍晚5時30分恢復道路通行。
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