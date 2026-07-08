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國1新竹段大貨車追撞1傷送醫 回堵4公里

中央社／ 新竹市8日電

國道1號北上新竹路段，今天下午發生大貨車追撞前方聯結車事故，大貨車駕駛一度卡在車內，意識清楚，警消協助脫困送醫。這起事故造成後方車輛回堵約4公里。

新竹市消防局透過文字通報指出，下午1時20分許接獲報案，指國道1號北上92.3公里處發生車禍，立即派員前往救援。

消防局表示，警消到場確認為大貨車追撞聯結車後斗事故，大貨車駕駛受困車內，意識清楚，警消透過器具協助脫困，確認傷者為年約43歲周姓男子，意識清楚，右膝蓋有5公分撕裂傷，送醫救治。

國道公路警察局第2公路警察大隊楊梅分隊員警向中央社記者表示，這起事故造成後方車輛回堵約4公里，已於下午2時39分排除，呼籲用路人行駛高速公路務必專注，隨時注意前方車況及保持安全距離。

車禍 國道 新竹

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