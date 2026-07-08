婦人在高雄圖書館咆哮、噴滅火器 警一查身分更意外：是通緝犯

中壢分局日前受萬能科技大學邀請辦理「外籍學生生活安全與治安座談會」。圖：警方提供 為協助境外學生儘快適應在台生活，建立正確法治觀念，中壢警分局日前受萬能科技大學邀請，辦理「外籍學生生活安全與治安座談會」，針對交通安全、婦幼安全及反詐騙等議題進行宣導，並與來自各國的新生面對面交流，希望讓境外學生在台求學期間都能安心、安全。 現場約有290名境外新生參與。圖：警方提供 活動由副分局長鄧伯群主持，現場約有290名境外新生參與。警方除說明台灣交通法規、行人安全觀念及婦幼安全防護措施外，也特別針對學生族群常見的詐騙手法進行宣導，包括假租屋、假打工、高薪求職、假交友、假投資，以及冒充政府機關、銀行或學校行政人員等詐騙態樣，提醒新生切勿因急於租屋、找工作或辦理金融服務而掉入詐騙陷阱，如接獲可疑來電或訊息，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證。活動中，警方也安排意見交流時間，聽取境外學生對於在台生活、治安及安全等相關問題，即時提供解答與協助，增進警民互動，也讓新生能更快融入校園及在地生活。中壢分局長林鼎泰表示，境外學生遠離家鄉來台求學，除了努力學習外，生活安全同樣重要，警方將持續與轄內

2026-07-08 14:22