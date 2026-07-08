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婦人在高雄圖書館咆哮、噴滅火器 警一查身分更意外：是通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區大東圖書館今天中午發生滋擾事件，陳姓女子情緒失控，在館內大聲咆哮，隨後竟拿起滅火器朝噴灑，導致圖書館煙霧瀰漫，並與圖書館主任發生拉扯。警方到場處理，查出陳女另涉竊盜案遭高雄地檢署發布通緝，當場依法逮捕送辦。

鳳山警分局今天中午12時許獲報，鳳山區光遠路大東圖書館發生民眾滋擾及毀損事件，立即派員趕赴現場處置。

警方調查，陳姓女子（44歲）先在圖書館一樓大聲咆哮，影響館內秩序，莊姓主任見狀上前勸阻，不料陳女情緒更加激動，隨即跑到2樓，拿館內滅火器噴灑，造成2樓煙霧瀰漫。莊主任再次上前制止，雙方發生拉扯推擠。

員警據報趕抵圖書館，並將相關人帶回派出所，館方事後對陳女提出公共危險及毀損告訴。警方進一步查證身分，發現陳女另涉竊盜案須拘役10天，由高雄地檢署發布通緝，警方依法逮捕她移送歸案。

高雄大東圖書館被陳姓女子（右）噴灑滅火器，館內煙霧瀰漫。記者林保光／翻攝
高雄大東圖書館被陳姓女子（右）噴灑滅火器，館內煙霧瀰漫。記者林保光／翻攝

高雄大東圖書館被陳姓女子噴灑滅火器，滿地乾粉。記者林保光／翻攝
高雄大東圖書館被陳姓女子噴灑滅火器，滿地乾粉。記者林保光／翻攝

高雄大東圖書館被陳姓女子噴灑滅火器，滿地乾粉。記者林保光／翻攝
高雄大東圖書館被陳姓女子噴灑滅火器，滿地乾粉。記者林保光／翻攝

通緝 圖書館 高雄市

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