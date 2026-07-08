桃園石門大圳湍急 拉拉山溪流危險水域多…消防四大隊實兵演練強化救援

桃園市平鎮消防分隊指出，平鎮區多埤塘、魚池，石門大圳水流湍急，一旦發生落水意外，搶救難度高，分隊日前在溺水高風險熱點石門大圳平鎮段，辦理實兵搶救演練，針對大圳水域特性模擬救援，搜救人員藉此熟悉大圳主、支流水流方向，與攔截點設置位置、救援方法，強化搜救能力。

平鎮消防分隊表示，執行防溺車巡勤務時，常發現民眾在沒有安全防護裝備下，在埤塘、溪流或大水圳邊釣魚、戲水險象環生，特別是石門大圳，表面看似平靜，實則底部水流快速、暗流洶湧，加上河道時有「虹吸工」、「涵管」等工程設計，極易遭水流捲入，造成溺水傷亡。

這次實兵演練包含「活餌救援」、架設攔截點及拋繩袋救援，活餌救援為模擬民眾受困於大圳中央，由一名消防員扮溺者「活餌」，另一名消防員攜帶浮具躍入水，順流接近溺者並將其安全拖帶回岸。

針對石門大圳急流特性，消防人員還在下游適當位置架設繩索與攔截網具，建立一道安全防線，防止落水者持續遭水流沖離，提升搜救成功率。拋繩袋及浮具救援為岸上救援人員利用拋繩袋、救生圈，精準投擲給大圳中的溺者，待溺者成功抓握浮具後，再由岸上人員合力將其救援上岸。

另外，復興消防分隊日前配合復興區泰雅漁獵守護祭，在霞雲坪泰雅莊園宣導防溺，並指出霞雲溪流域接連發生2起民眾溺水事故，凸顯水域安全的重要性，消防隊員向部落居民、遊客宣導水域安全及居家防火觀念，也呼籲在傳承泰雅族傳統漁獵文化的同時，共同守護生命安全。

泰雅漁獵守護祭包括祈福儀式、漁王爭霸賽、傳統漁具展示、魚拓提袋DIY體驗和消防宣導，吸引眾多釣魚愛好者及親子家庭共同參與。復興分隊指出，復興區拉拉山擁有豐富溪流、水域及自然景觀，每逢夏季經常吸引遊客前往戲水、釣魚，山區溪流水域環境複雜，表面看似平靜，實際上可能暗藏深潭、暗流及高低落差等危險地形，稍有不慎便可能發生意外，戲水務必選擇合法且安全的水域活動場所。

平鎮消防分隊在石門大圳實兵演練救援任務。記者鄭國樑／翻攝