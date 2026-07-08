公車路口前緩滑闖紅燈警開單告發 客運：駕駛突身體不適

台北市文山區興隆路一段，7日上午通勤時段發生公車闖紅燈事件。網友將畫面上傳網路，指稱公車行經興隆路一段與興隆路一段83巷口時，未依號誌停等，車輛在紅燈前仍緩慢向前滑行，直接通過路口。文山二警分局今天表示，警方接獲民眾檢舉並查證後，已依闖紅燈規定製單舉發。

警方調查，7日上午7時38分許，公車行經該路口時，被民眾目擊疑似闖紅燈。萬盛派出所接獲檢舉後調閱影像，確認違規屬實，依道路交通管理處罰條例第53條第1項舉發。

由於網路影片引發討論，警方也調閱公車行經其他路口的監視器影像，警方表示，公車在其他路口均依規定行駛，未發現偏移車道、蛇行，或連續不依號誌駕駛等異常情形。

據了解，客運公司表示，駕駛當時疑因身體突然不適，導致車輛一度緩慢向前滑行並闖紅燈；駕駛後續仍將乘客安全送達定點，隨後下車休息，過程中未造成其他交通事故。

文山二警分局表示，駕駛途中若身體不適，應立即將車輛停放在不影響交通安全的位置，再尋求協助；大眾運輸駕駛攸關乘客及其他用路人安全，更應留意身體狀況。