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挖連續壁釀禍！北市敦化北路驚現天坑飄濃瓦斯味 北市緊急處置
台北市松山區敦化北路199巷16弄1號前，今天中午11時許，發生地層下陷狀況。北市副市長張溫德第一時間趕赴道路塌陷現場，初步了解，是因一旁建築工地連續壁開挖，導致道路塌陷，並壓傷瓦斯管線，目前瓦斯公司已經緊急處置外斯外洩，請民眾暫時先遠離搶修工地。
張溫德表示，對於敦化北路這一處道路塌陷，初步了解狀況，旁邊的建築工地連續壁開挖有土沙流出狀況，也正在做回填處置，但因為道路路基流失有一些塌陷，近一步看有壓傷瓦斯低壓管，目前瓦斯持續外洩。
張說，目前瓦斯公司已經截斷、進行緊急處置，管線修復之後，就會將道路地基回填；同步也會針對建築基地，原本施工位置繼續加強回填，結構支撐，讓道路塌陷部分，盡快復原，解決大家疑慮。
張說，因目前現場還在處理瓦斯，瓦斯數值還有高高低低，請民眾暫時遠離搶修工地。
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