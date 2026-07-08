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桃園八德民宅一早傳火警 火舌竄外駭人幸無傷亡
桃園市八德區興豐路一棟公寓今天上午傳火警，火舌與濃煙不斷從4樓民宅竄出，住戶爭相奪門避難，市議員呂林小鳳聞訊也到場關心，除協助通報119，也請當地里長簡玉芳廣播呼籲民眾避險；火勢在上午近10時完全撲滅，幸無人傷亡，起火原因有待調查。
發生火警的公寓位於八德區興豐路的巷弄內，由於路口有八德戶政事務所，洽公人車眾多，為求救災順利，呂林小鳳第一時間請里長廣播，呼籲民眾暫時不要靠近及改道。呂林小鳳同時也在現場關心居民健康安全，擔心有人吸入濃煙身體不適。
警消總共出動20車、44人搶救，並從公寓內救出一名受困民眾，該民眾經檢傷後無大礙；目前火勢已全面撲滅，警消調查燃燒的是4樓民宅的家具與雜物，起火原因則有待調查。
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