快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

勤務壓力攀升、諮商人數卻低 醫揭基層警「說不出口的疲憊」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，員警承接治安、交通、詐欺、毒品等多元任務，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」，最後演變成身心耗竭。

蘇柏文表示，根據桃園市政府警察局工作報告，2025年9月至今年1月底，桃園市110報案台共受理56萬7633件報案，較前一同期增加10%。除傳統治安與交通勤務外，員警還須面對詐欺、毒品、毒駕、家庭暴力、兒少保護、失蹤人口、重大活動維安及災害應變等任務。

蘇柏文指出，桃園市警察局目前設有關老師等支持資源，也與多家諮商機構合作，安排心理師駐點及巡迴基層單位，工作報告顯示，同期共有76人次使用個別心理諮商，但這個數字不代表員警沒有心理需求，反而值得思考，在數千名員警與龐大勤務量之下，真正願意走進諮商室的人為何仍然有限？

蘇柏文分析，部分員警擔心被同事知道、被認為抗壓性不足，或影響主管觀感與職務安排，即使睡不好、情緒煩躁，仍選擇繼續撐下去。「警界最令人擔心的，不是沒有心理支持資源，而是有需要的人不敢使用。」當壓力長期沒有安全出口，就可能在制服下持續悶燒，外表看似正常執勤，內在卻可能逐漸耗竭。

蘇柏文說，臨床觀察也發現，許多員警把責任擺在自己前面，下班後還要面對家庭照顧與親子關係，留給自己的時間少之又少。部分求助員警提到，最難受的不一定是某次重大事件，而是長期輪班、睡眠破碎與勤務接連不斷所累積的壓力，導致入睡困難、半夜驚醒、情緒煩躁、上班恍神、注意力下降，甚至對原本在意的人事物失去興趣，若狀況持續，就是身心需要休息與協助的訊號。

「再有使命感的人，也會累，也有極限。」蘇柏文表示，照顧自己不是自私，也不是逃避責任，而是為了讓自己走得更久。他建議可透過短暫散步、運動、洗熱水澡、聽音樂或找信任的人談談紓壓，也強調社會要讓員警知道，不必等到撐不住，才有資格被照顧。

桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」。聯合報系資料照片
桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」。聯合報系資料照片

疲憊 警察 桃園市

延伸閱讀

明明能上班卻一回家就垮掉？心理師：你不一定有病 但你可能真的很累

中壢分局警員派出所宿舍頭部中彈 送醫5日後不治

「不是想死，只是覺得不再醒來也沒關係」心理師：你不是脆弱，只是撐太久了

喪屍煙彈改列一級毒品 龜山警赴電子廠強化移工法治觀念

相關新聞

勤務壓力攀升、諮商人數卻低 醫揭基層警「說不出口的疲憊」

桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，員警承接治安、交通、詐欺、毒品等多元任務，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」，最後演變成身心耗竭。

休旅車與機車相撞掉入水溝 2名騎士無生命跡象

屏東縣竹田鄉今天早上7時許發生死亡車禍，2名男子疑似雙載騎乘機車，與一輛休旅車發生車禍，撞擊力道強大，機車兩人被撞噴飛摔入水溝，當場無生命跡象，休旅車也翻覆掉入水溝中，駕駛受困車內，被消防人員救出後僅外部受傷，事故發生原因及責任仍待警方調查。

不滿青鳥哥嗆「不爽去黨部丟雞蛋」 花蓮男1蛋砸綠縣黨部遭送辦

民進黨花蓮縣黨部昨天遭人砸雞蛋，警方查出，一名李姓男子認為哥哥是「青鳥」，兩人起口角，遭嗆「不爽就去黨部丟雞蛋」，才騎機車朝黨部大門丟擲一顆雞蛋後逃逸，案發後3小時內就被逮捕，全案朝恐嚇罪嫌方向偵辦。

影／3好友昨上烏來出遊 騎車返家撞路邊圍牆命危

蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆，因傷勢嚴重，當場命危送醫搶救，事發原因現由警方調查中。

陸貨仿冒美製快篩賣給高雄市衛生局…業者判賠3853萬元

高雄市衛生局二○二二年緊急採購「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，大鑫資訊公司卻以中國大陸製仿冒品混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局三八五三萬餘元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。