勤務壓力攀升、諮商人數卻低 醫揭基層警「說不出口的疲憊」

桃園市警察勤務需求隨人口成長攀升，員警承接治安、交通、詐欺、毒品等多元任務，但真正走進諮商室的人數寥寥可數。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這樣的數字反差值得警醒，呼籲基層員警「別讓壓力長期在制服下悶燒」，最後演變成身心耗竭。

蘇柏文表示，根據桃園市政府警察局工作報告，2025年9月至今年1月底，桃園市110報案台共受理56萬7633件報案，較前一同期增加10%。除傳統治安與交通勤務外，員警還須面對詐欺、毒品、毒駕、家庭暴力、兒少保護、失蹤人口、重大活動維安及災害應變等任務。

蘇柏文指出，桃園市警察局目前設有關老師等支持資源，也與多家諮商機構合作，安排心理師駐點及巡迴基層單位，工作報告顯示，同期共有76人次使用個別心理諮商，但這個數字不代表員警沒有心理需求，反而值得思考，在數千名員警與龐大勤務量之下，真正願意走進諮商室的人為何仍然有限？

蘇柏文分析，部分員警擔心被同事知道、被認為抗壓性不足，或影響主管觀感與職務安排，即使睡不好、情緒煩躁，仍選擇繼續撐下去。「警界最令人擔心的，不是沒有心理支持資源，而是有需要的人不敢使用。」當壓力長期沒有安全出口，就可能在制服下持續悶燒，外表看似正常執勤，內在卻可能逐漸耗竭。

蘇柏文說，臨床觀察也發現，許多員警把責任擺在自己前面，下班後還要面對家庭照顧與親子關係，留給自己的時間少之又少。部分求助員警提到，最難受的不一定是某次重大事件，而是長期輪班、睡眠破碎與勤務接連不斷所累積的壓力，導致入睡困難、半夜驚醒、情緒煩躁、上班恍神、注意力下降，甚至對原本在意的人事物失去興趣，若狀況持續，就是身心需要休息與協助的訊號。

「再有使命感的人，也會累，也有極限。」蘇柏文表示，照顧自己不是自私，也不是逃避責任，而是為了讓自己走得更久。他建議可透過短暫散步、運動、洗熱水澡、聽音樂或找信任的人談談紓壓，也強調社會要讓員警知道，不必等到撐不住，才有資格被照顧。