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不滿青鳥哥嗆「不爽去黨部丟雞蛋」 花蓮男1蛋砸綠縣黨部遭送辦
民進黨花蓮縣黨部昨天遭人砸雞蛋，警方查出，一名李姓男子認為哥哥是「青鳥」，兩人起口角，遭嗆「不爽就去黨部丟雞蛋」，才騎機車朝黨部大門丟擲一顆雞蛋後逃逸，案發後3小時內就被逮捕，全案朝恐嚇罪嫌方向偵辦。
民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，昨晚6時許接獲鄰居通報，黨部大門遭人砸雞蛋，當時已經下班，趕回查看發現，一顆雞蛋被砸在大門上方，地上留有碎蛋殼；經調閱監視器，發現事發時間是晚間6時01分，有一名男衣男子騎機車，朝黨部丟東西，因畫面不清楚，黨部人員也都不認識這名男子，因此報案。
警方非常重視，立即調閱周邊監視器，循車號追人，3小時內就查獲涉嫌動手的33歲李男。
據了解，李男與哥哥的政治立場不同，認為哥哥是「青鳥」，昨天兩人又起口角，哥哥嗆「不爽我們，有種就去黨部丟雞蛋啊!」李男受不了刺激，才騎機車到縣黨部丟一顆雞蛋。警詢後，將依恐嚇罪嫌送辦。
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