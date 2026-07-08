遛狗爆糾紛！飼主未繫牽繩釀狗傷人 傷者怒控傷害

高雄市大寮區2名飼主遛狗時，其中1人未替愛犬繫牽繩，2隻狗互咬打鬥，另1名飼主護犬卻遭對方的狗咬傷，控告對方傷害。警方今天表示，將全案移送法辦，另疑似違反寵物管理規定部分，函送高雄市動保處查處。

警方了解，7月6日晚間，吳姓男子（60歲）在大寮區81期重劃區滯洪池旁遛狗，與同去遛狗的盧姓男子（50歲）相遇；盧男的狗疑沒繫狗繩，衝去與吳男的愛犬打鬥，吳男護狗時不慎跌倒，造成右手及腳部受傷，雙方也因此爆發口角。

吳男報警，向趕去處理的員警說，6月14日盧男也曾在同一地點遛狗，沒繫牽繩，雙方犬隻發生打鬥，他在護狗時右手小指遭咬傷，事後也持診斷證明向警方提出傷害告訴。

有吳男家人說，「這不是第一次了！」都是同一名飼主沒替愛犬繫牽繩引發衝突，跟對方溝通都沒結果，對方始終不認為是自己的問題。盧男在警方到場處理時，稱「嘸蝦米（沒什麼大不了）、不會死人」。

林園警分局表示，全案將在通知當事人到案說明後，依涉嫌傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦；另針對飼主未依規定替犬隻繫妥牽繩部分，也將函轉高雄市動物保護處依法查處，並呼籲民眾攜帶犬隻外出時應全程使用牽繩，避免發生危險及衍生糾紛。