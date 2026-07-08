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影／3好友昨上烏來出遊 騎車返家撞路邊圍牆命危

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆，因傷勢嚴重，當場命危送醫搶救，事發原因現由警方調查中。

新北市新店警分昨晚11時許獲報，新店區安和路3段發生交通事故。員警獲報後，立即派遣安和派出所及交通分隊人員趕赴現場處置。

經初步調查，蔡姓男子（21年次）與2名友人昨各自騎1輛機車前往烏來遊玩，返回新北市板橋區途中，行經新店區安和路3段往中和區南勢角方向，因不明原因自撞人行道旁牆壁。蔡男現場傷勢嚴重，呈現心肺功能停止狀態，隨即送往新店慈濟醫院急救。

警方現場勘查並未聞及酒味，同行友人也搞不清蔡男為何會突然失控撞上圍牆，蔡男因傷者當下狀況危急，暫無法實施酒精濃度測試，已聯繫家屬前往醫院照護。全案目前已依規定完成現場測繪及蒐證，詳細肇事經過與原因仍待後續深入調查釐清。

蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝

蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝

蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子昨與2名好友昨天騎車上烏來出遊，昨晚騎車返家途中，行經新店區安和路3段，不知何故自撞路邊圍牆命危。記者王長鼎／翻攝

烏來 交通事故 車禍 自撞

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