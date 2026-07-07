1個月3起A1車禍釀4死 高雄警局調整分局長

高雄市警察局湖內分局轄區近1個月內接連發生3起A1交通事故，共造成4人死亡。高雄市警局決定調整分局長職務，將湖內分局長李明達與鹽埕分局長高德昌職務對調，內政部人事命令今天下午送達高雄市警局，2人預計9日辦理交接。

據了解，湖內分局轄區自6月6日至今天，共發生3起A1交通事故。首起事故發生於6月6日晚間10時許，60歲侯姓男子騎機車行經阿蓮區港後產業道路時，疑因不熟悉路況緊急煞車後自摔，連人帶車翻覆，侯男送醫不治。

第二起A1事故發生於6月29日晚間7時許，24歲何姓男子駕駛轎車，載著妻小行經路竹區中山路時，撞上40歲李姓女子及30歲越南籍潘姓男子所騎乘的2輛機車，造成2名機車騎士送醫後傷重不治。

今天上午6時許，53歲吳姓男子駕駛轎車行經湖內區東方路，疑因不明原因自撞分隔島，經送醫搶救又傷重不治。

湖內分局轄區在短短1個月內接連發生3起死亡車禍，引發警界關注。高雄市警局隨即調整分局長職務，湖內分局長李明達與鹽埕分局長高德昌互調，內政部人事命令今天下午送達，兩人將於9日完成交接。

高雄市警鹽埕分局長高德昌調湖內分局長。記者林保光／攝影