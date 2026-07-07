聽新聞
0:00 / 0:00

1個月3起A1車禍釀4死 高雄警局調整分局長

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警察局湖內分局轄區近1個月內接連發生3起A1交通事故，共造成4人死亡。高雄市警局決定調整分局長職務，將湖內分局長李明達與鹽埕分局長高德昌職務對調，內政部人事命令今天下午送達高雄市警局，2人預計9日辦理交接。

據了解，湖內分局轄區自6月6日至今天，共發生3起A1交通事故。首起事故發生於6月6日晚間10時許，60歲侯姓男子騎機車行經阿蓮區港後產業道路時，疑因不熟悉路況緊急煞車後自摔，連人帶車翻覆，侯男送醫不治。

第二起A1事故發生於6月29日晚間7時許，24歲何姓男子駕駛轎車，載著妻小行經路竹區中山路時，撞上40歲李姓女子及30歲越南籍潘姓男子所騎乘的2輛機車，造成2名機車騎士送醫後傷重不治。

今天上午6時許，53歲吳姓男子駕駛轎車行經湖內區東方路，疑因不明原因自撞分隔島，經送醫搶救又傷重不治。

湖內分局轄區在短短1個月內接連發生3起死亡車禍，引發警界關注。高雄市警局隨即調整分局長職務，湖內分局長李明達與鹽埕分局長高德昌互調，內政部人事命令今天下午送達，兩人將於9日完成交接。

高雄市警鹽埕分局長高德昌調湖內分局長。記者林保光／攝影
高雄市警鹽埕分局長高德昌調湖內分局長。記者林保光／攝影

高雄市警湖內分局長李明達調鹽埕分局長。記者林保光／攝影
高雄市警湖內分局長李明達調鹽埕分局長。記者林保光／攝影

車禍 高雄市 交通事故

延伸閱讀

影／直撞路口分隔島 高雄湖內自小客車駕駛送醫不治

中壢分局警員派出所宿舍頭部中彈 送醫5日後不治

用路人注意 國1北上彰化2起重大事故 聯結車撞護欄翻覆、大貨車火燒車

影／滿載西瓜貨車自撞邊坡！當場直接「開賣」200元1顆 村民撿便宜

相關新聞

陸貨仿冒美製快篩賣給高雄市衛生局…業者判賠3853萬元

高雄市衛生局二○二二年緊急採購「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，大鑫資訊公司卻以中國大陸製仿冒品混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局三八五三萬餘元。

1個月3起A1車禍釀4死 高雄警局調整分局長

高雄市警察局湖內分局轄區近1個月內接連發生3起A1交通事故，共造成4人死亡。高雄市警局決定調整分局長職務，將湖內分局長李明達與鹽埕分局長高德昌職務對調，內政部人事命令今天下午送達高雄市警局，2人預計9日辦理交接。

台南柳營畜牧場復燃 豬隻受困成烤豬 起火原因待查

台南市柳營區果毅一處新穎畜牧場今中午傳出火警，消防隊員頂著高溫歷經逾2小時灌救撲滅火勢，詎料傍晚再度復燃，不少豬隻受困成烤豬。因部分太陽光電板受損，消防局不敢大意漏夜人車持續警戒，將火調釐清。

影／男持善心代金券硬要找40元 遭拒竟暴走砸嘉義火雞肉飯店

嘉義市西區一家火雞肉飯店今天中午發生消費糾紛，一名35歲李姓男子持善心代金券購買200元餐點，要求店家找回40元現金遭拒，店家依規定提出改以2張代金券加40元現金付款，現場一名熱心阿伯甚至主動掏錢代墊40元，男子仍拒絕接受，情緒失控砸毀店內物品、推打他人。警方到場勸導無效，依法將男子帶返派出所保護管束。

15元搞癱百萬電車 宜蘭阿北「朝特斯拉灌三秒膠」車主氣炸提告

百萬電車開不了，罪魁禍首竟是十幾元的三秒膠！宜蘭一名特斯拉車主日前欲取車時，竟然發現車窗無法下降，車門也無法閉合，愛車第一次被迫搭上拖吊車。原廠技師翻遍電路與零件都查無異狀，直到仔細檢視車窗縫隙，赫然發現被灌滿已經硬化的膠體，造成整輛車無法運作，車主怒氣提告。

87歲房客持菜刀割傷71歲房東 為索討3千元社維法送辦

台北市婁姓老翁向陳姓老翁租屋居住，雙方疑發生金錢糾紛，婁前天持菜刀向陳索討3千元，拉扯時割傷陳左手腕，陳經包紮無大礙，否認欠錢，不提告傷害罪，警詢後將婁依社會秩序維護法函送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。