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台南柳營畜牧場復燃…豬隻受困成「烤豬」 起火原因待查

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市柳營區果毅一處新穎畜牧場今中午傳出火警，消防隊員頂著高溫歷經逾2小時灌救撲滅火勢，詎料傍晚再度復燃，不少豬隻受困成烤豬。因部分太陽光電板受損，消防局不敢大意漏夜人車持續警戒，將火調釐清。

這處設水濂新式養豬設施的現代化養豬場，登記飼養種豬、仔豬、小豬到大豬，約有2000頭，台南市消防局中午12時18分獲報。

傳出豬舍隔間和養豬設備不少是易燃塑料，灌救更添困難，派出23車46人投入灌救，好不容易在下午2時44分撲滅。面積約60平方公尺，幸未傳出人員受困。

不料，到了傍晚5時44分再度復燃，消防隊員再度趕往，且畜牧場上搭建的太陽光電板也因火勢波及，部分無法逃生的大、小豬也成了「烤豬」。

所幸在晚上7時將火勢撲滅，該畜牧場總計投入35車66人投入灌救，幾乎涵蓋南市溪南、溪北各消防分隊，外界預估損失恐十分慘重，詳細原因待釐清。

台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝
台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝

台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝
台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝

台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝
台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝

台南柳營一處畜牧場復燃，消防隊員疲於奔命投入灌救。記者謝進盛／翻攝
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