陸貨仿冒美製快篩賣給高雄市衛生局…業者判賠3853萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

大鑫資訊公司與醫優科技黃姓執行長、李姓負責人將中國<a href='/search/tagging/2/大陸' rel='大陸' data-rel='/2/248313' class='tag'><strong>大陸</strong></a>製的<a href='/search/tagging/2/仿冒' rel='仿冒' data-rel='/2/103625' class='tag'><strong>仿冒</strong></a><a href='/search/tagging/2/快篩' rel='快篩' data-rel='/2/174813' class='tag'><strong>快篩</strong></a>試劑假冒成美國製出貨給衛生單位，<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>地院判大鑫資訊等人應賠償高雄市<a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'><strong>衛生局</strong></a>3853萬餘元。聯合報系資料照
大鑫資訊公司與醫優科技黃姓執行長、李姓負責人將中國大陸製的仿冒快篩試劑假冒成美國製出貨給衛生單位，高雄地院判大鑫資訊等人應賠償高雄市衛生局3853萬餘元。聯合報系資料照

高雄市衛生局二○二二年緊急採購「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，大鑫資訊公司卻以中國大陸製仿冒品混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局三八五三萬餘元。

判決指出，大鑫公司朱姓負責人為牟取暴利，與黃男、李女合作，透過香港公司將這批中國大陸艾康生物技術公司製造的「仿冒版」富樂快篩試劑輸入台灣。為讓試劑順利過關，朱男等人先將仿冒品重新分裝至偽造的美國ＡＣＯＮ公司包裝盒內，並撕除原產地標籤，改貼「Made in USA」標籤，成功騙過衛福部。

二○二二年五月，高雄市衛生局以每劑九十五元向大鑫公司採購一百萬劑快篩試劑，該公司便將這批仿冒品出貨給衛生局，衛生局收到首批四十萬五千六百劑後，隨即匯款三八五三萬餘元，直到調查局發現大鑫以山寨版試劑進口出貨，衛生局才知道該批試劑是仿冒品。

高雄地方法院審理時，朱男雖坦承變更產地，但稱美國ＡＣＯＮ公司本身也採用艾康公司製造廠產品，兩邊品質相同，且試劑都能通過衛福部檢驗，具正確判讀功能，並非仿冒品。

法官認為，檢測結果須具備高度信賴性才有助於防疫，而該批試劑未經衛福部核准、未經ＦＤＡ緊急授權使用，品質穩定無法獲得擔保，檢測結果是否可信未定。

法官認定，衛生局契約明定快篩試劑不得為大陸地區產製、須符合衛福部專案核准，無論輸入快篩試劑事後經抽驗結果客觀上具檢測效用，朱男等人刻意隱匿產地與專案核准狀況，並更改實際產地，仍構成欺詐行為，判廠商應賠償這筆錢。

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