陸貨仿冒美製快篩賣給高雄市衛生局…業者判賠3853萬元
高雄市衛生局二○二二年緊急採購「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，大鑫資訊公司卻以中國大陸製仿冒品混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局三八五三萬餘元。
判決指出，大鑫公司朱姓負責人為牟取暴利，與黃男、李女合作，透過香港公司將這批中國大陸艾康生物技術公司製造的「仿冒版」富樂快篩試劑輸入台灣。為讓試劑順利過關，朱男等人先將仿冒品重新分裝至偽造的美國ＡＣＯＮ公司包裝盒內，並撕除原產地標籤，改貼「Made in USA」標籤，成功騙過衛福部。
二○二二年五月，高雄市衛生局以每劑九十五元向大鑫公司採購一百萬劑快篩試劑，該公司便將這批仿冒品出貨給衛生局，衛生局收到首批四十萬五千六百劑後，隨即匯款三八五三萬餘元，直到調查局發現大鑫以山寨版試劑進口出貨，衛生局才知道該批試劑是仿冒品。
高雄地方法院審理時，朱男雖坦承變更產地，但稱美國ＡＣＯＮ公司本身也採用艾康公司製造廠產品，兩邊品質相同，且試劑都能通過衛福部檢驗，具正確判讀功能，並非仿冒品。
法官認為，檢測結果須具備高度信賴性才有助於防疫，而該批試劑未經衛福部核准、未經ＦＤＡ緊急授權使用，品質穩定無法獲得擔保，檢測結果是否可信未定。
法官認定，衛生局契約明定快篩試劑不得為大陸地區產製、須符合衛福部專案核准，無論輸入快篩試劑事後經抽驗結果客觀上具檢測效用，朱男等人刻意隱匿產地與專案核准狀況，並更改實際產地，仍構成欺詐行為，判廠商應賠償這筆錢。
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